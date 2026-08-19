Хмара назвал приоритеты Минобороны: что изменится на фронте и в мобилизации

Хмара заявил, что уволен с военной службы, и назвал приоритетные направления работы на новой должности.

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Хмара назвал приоритетные направления работы на новой должности / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Кто такой новый министр обороны Евгений Хмара

Какие приоритеты он определил для фронта и войск

Какие решения по мобилизации готовятся

19 августа Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары главой Министерства обороны, и за это решение проголосовали 312 народных депутатов.

Главред выяснил, что известно о Евгении Хмаре и что он заявил о мобилизации и ударах по России.

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Хмара уволился с военной службы

Новоизбранный глава Минобороны во время выступления в Верховной Раде сообщил, что уволен с военной службы и является гражданским лицом.

"Я стою перед вами как гражданское лицо. Уволен в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", статья 26 - за проведение организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава", - пояснил он.

Стоит добавить, что в соответствии с Законом Украины "О национальной безопасности Украины" министр обороны назначается Верховной Радой из числа гражданских лиц. Поэтому для назначения на должность Хмара должен был прекратить военную службу.

Какое решение по поводу мобилизации готовит новый глава Минобороны

Хмара обозначил приоритеты работы, и первой темой, которую он поднял с трибуны, стала мобилизация. Министр сообщил, что над комплексным решением по этому вопросу в настоящее время ведется работа, и разделил процесс на несколько составляющих - от условий службы военнослужащих до дальнейшего плана пополнения рядов армии.

"По вопросу мобилизации должно быть принято комплексное решение. И первая важная составляющая - это ситуация в армии, достойное отношение к воинам, условия прохождения службы и ведения боевых действий. Это способы набора личного состава, экипировка, тренировки, обеспечение вооружением, их восстановление", - подчеркнул он.

По его словам, после выполнения этой задачи ведомство перейдет к следующему этапу - формированию самого плана мобилизации, который тесно связан с видением дальнейшего хода боевых действий.

"Он напрямую зависит от плана и видения войны. Оно должно быть сформировано, выкристаллизовано. Все это мы отрабатываем с главнокомандующим, Генштабом, будет доклад президенту Украины", - сообщил Хмара.

Человеческий капитал - приоритет

Помимо самого набора личного состава, новоназначенный глава Минобороны отдельно остановился на отношении к уже мобилизованным защитникам.

Министр подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья военных является нерушимой ценностью, а развитие технологий должно служить именно тому, чтобы опасность для человека на поле боя была минимальной.

"Моя задача - общаться с защитниками напрямую: прислушиваться к командирам, воинам и раненым. По собственному опыту я также знаю, что воин мотивирован тогда, когда чувствует уважение к себе, получает качественную подготовку и справедливые правила службы", - рассказал Хмара.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Цели для ударов по территории России

От внутренних вопросов войск Хмара перешел к внешнему фронту борьбы - ударам вглубь территории агрессора.

Министр заявил, что заставить врага пойти на мир можно только силой войск и технологическими решениями, и подчеркнул, что для объектов, питающих российскую военную машину, безопасных мест больше не существует.

"Заставить врага пойти на мир можно только силой нашей армии, нашими технологическими и симметричными решениями. В первую очередь - постоянным обновлением и эффективным применением технологий. Мы сократили расстояния. Для объектов, питающих российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири", - сказал Хмара.

Главные приоритеты

Глава министерства также обозначил три равнозначных приоритета на ближайшее время.

"У нас есть три ключевых, равнозначных по значимости приоритета: это фронт и укрепление войск, люди, развитие оборонной промышленности", - заявил Хмара.

Поставки оружия

Отдельно министр призвал упростить процедуры поставок вооружения, подчеркнув, что фронт должен получать эффективное оружие без бюрократических задержек и исключительно в интересах защиты государства.

"Армии нужно оружие - много, своевременно и именно то, которое дает результат. При прозрачных процедурах и без лишней бюрократии закупки будут направляться исключительно на фронт и защиту страны, а не на какие-либо отдельные интересы. Поэтому мы адаптируем систему обеспечения под темп войны. Работаем также с союзниками над защитой украинского неба от российской баллистики", - добавил Хмара.

Он отдельно поблагодарил партнеров за многолетнюю поддержку и подчеркнул значение ударов на большой и средней дальности, приведя в качестве примера недавнюю операцию в районе Новороссийска.

"Украинского оружия станет больше, удары будут точнее", - подчеркнул глава Минобороны.

Что известно о Евгении Хмаре

Евгений Хмара - боевой офицер с 20-летним опытом службы в спецподразделениях, который принимал участие во многих операциях во время полномасштабного вторжения России, в частности в освобождении Киевской области.

Он также выполнял боевые задачи на Донбассе и участвовал в спецоперации по освобождению острова Змеиный. В 2006 году Хмара начал службу в отряде спецназначения "Омега", а с 2011 года служил в спецподразделении СБУ "Альфа". С 2023 года он возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ.

В августе 2023 года Хмаре было присвоено звание бригадного генерала, а в июне 2024 года - генерал-майора.

В январе 2026 года он временно исполнял обязанности председателя СБУ, а с 20 июля 2026 года занимал должность заместителя министра обороны и и.о. министра.

Хмара имеет высшее образование, полученное в профильных учебных заведениях системы безопасности и обороны Украины, и неоднократно проходил подготовку в зарубежных учебных заведениях.

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О персоне: Евгений Хмара Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимал должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины. С 19 августа 2026 года - министр обороны Украины. До назначения в Министерство обороны он приобрел широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ.

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