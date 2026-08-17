От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам

После ударов РФ по крупным складам эксперты объяснили, грозит ли Украине дефицит и какие товары могут подорожать.

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Грозят ли украинцам пустые полки - мнения экспертов / Коллаж: Главред

После серии массированных российских атак на склады и логистические центры крупных украинских сетей в магазинах уже начали фиксировать перебои с отдельными товарами. В некоторых супермаркетах сократился ассортимент, а бизнес вынужден срочно перераспределять запасы и искать новые маршруты поставок. На этом фоне возникает вопрос: могут ли удары РФ привести к более масштабному дефициту и росту цен?

Пострадавшие компании уверяют, что перестраивают логистику, однако масштабы потерь существенны: уничтожены распределительные центры и товарные запасы, а восстановление некоторых объектов может длиться месяцами или даже годами. В то же время ситуация различается в зависимости от категории товаров - если продукты первой необходимости можно относительно быстро заменить продукцией других поставщиков, то с импортными товарами, техникой и сезонными коллекциями перебои могут быть более длительными.

Главред выяснил, грозят ли украинцам пустые полки, какие товары могут оказаться в дефиците, стоит ли ожидать роста цен и сколько времени понадобится ритейлерам, чтобы перестроить логистику после российских ударов.

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Что заявили компании после ударов РФ по складам

После массированной российской атаки 5 августа ряд крупных украинских ритейлеров, логистических компаний и международных брендов сообщили о повреждении или полном уничтожении складских и производственных мощностей. В заявлениях самих компаний основной акцент сделан на перестройке логистики, восстановлении ассортимента и предотвращении длительного дефицита.

В Fozzy Group, в которую входят "Сильпо", "Фора", Fozzy Cash & Carry, Thrash! и другие сети, сообщили, что в результате атаки пострадали сразу четыре распределительных центра. Компания признала, что это уже повлияло на наличие части товаров в магазинах.

"Это существенно повлияло на поставки, поэтому сейчас в супермаркетах может наблюдаться дефицит отдельных товаров. Однако мы оперативно перестраиваем логистику", - сообщили в Fozzy Group.

В компании также заявили, что планируют к 24 августа восстановить привычное наполнение полок.

В АТБ сообщили, что на данный момент системных перебоев с товарами в сети нет. В то же время компания подчеркивает значительную роль крупных распределительных центров: один такой объект в среднем обеспечивает около 300 магазинов. По данным сети, в 2026 году потери, связанные с распределительными центрами, составили около 65 млн грн, а потери товарных запасов - примерно 728 млн грн. Об угрозе общего дефицита в АТБ не заявляли.

В INTERTOP Ukraine сообщили об уничтожении основного логистического склада. По предварительной оценке генерального директора компании Сергея Бадритдинова, прямые потери товара составляют около 450 млн грн. На складе хранились сотни тысяч единиц обуви, одежды, аксессуаров и косметики, в том числе новые сезонные коллекции.

Компания предупредила о возможных временных перебоях с отдельными позициями и размерами, но подчеркнула, что магазины, сайт и мобильное приложение продолжают работать, а товарные запасы постепенно восстанавливаются.

В PUMA заявили, что логистический комплекс компании в Украине был полностью уничтожен вместе с товарными запасами. Сотрудники не пострадали. Компания предупредила, что проблемы с наличием отдельной продукции могут продолжаться в течение ближайших недель или даже месяцев.

"Мы уже работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить ассортимент", - заявили в PUMA.

В NOVUS сообщили о нескольких прямых попаданиях в логистический центр, который в компании называют "сердцем всей сети".

"Это уже второй удар по нашему логистическому центру - сердцу всей сети, откуда ежедневно начинается путь товаров в магазины NOVUS", - заявили в компании. После атаки работа объекта была полностью остановлена. В то же время в NOVUS заявили, что главной задачей является обеспечение бесперебойных поставок.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши покупатели не ощутили последствий этой атаки", - подчеркнули в сети.

В "Эпицентре" сообщили, что в результате атаки были повреждены два ключевых логистических комплекса, а также производственные мощности Epicentr Ceramic Corporation. Из-за повреждений предприятия компания решила остановить производство керамической плитки на пострадавшем заводе.

"Мы вынуждены принять чрезвычайно трудное решение - остановить производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation. Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия компании за рубежом", - заявили в "Эпицентре". Параллельно компания планирует организовать производство еще на одной площадке в Украине.

В Bosch Ukraine сообщили, что во время атаки был разрушен склад логистического партнера компании. По предварительной информации, вся продукция Bosch, находившаяся на этом объекте, была уничтожена. Сотрудники компании и логистического партнера не пострадали. При этом Bosch не делала заявлений о возможном дефиците своей продукции на украинском рынке.

В Rozetka рассказали, что уничтожение крупного распределительного центра в Броварах привело не только к материальным потерям, но и к необходимости пересмотреть кадровую и операционную модель.

Соучредительница компании Ирина Чечоткина заявила:

"К сожалению, мы вынуждены оптимизировать штат, и да, лично для меня это больно. Сокращения затронут некоторые отделы". В компании также сообщили о намерении сократить долю собственных продаж и активнее развивать модель маркетплейса. О дефиците товаров Rozetka не заявляла.

В "Новой почте" после российских ударов объявили о переходе к децентрализованной модели сортировки и создании резервных систем обработки отправлений. "В этом противостоянии выигрывает тот, кто адаптируется быстрее. Свободный бизнес находит новые пути, мгновенно перенастраивает логистику и восстанавливает разрушенное", - заявил один из основателей Владимир Поперешнюк.

Будет ли дефицит и как удары по складам повлияют на цены

Уничтожение российскими ударами складов и распределительных центров уже вынуждает украинский ритейл перестраивать логистику и восстанавливать утраченные запасы. В то же время эксперты по-разному оценивают влияние атак на цены, но не прогнозируют резкого роста цен.

Как рассказал Главреду основатель логистической компании SmartTrek Даниил Семеха, после потери складских запасов бизнесу приходится срочно закупать новые партии товаров. Дополнительное давление на себестоимость создают расходы на топливо, перевозку и необходимость быстро перестраивать логистику.

О персоне: Даниил Семеха Даниил Семеха - украинский предприниматель, основатель логистической компании SmartTrek, которая специализируется на импорте товаров из Китая. Также Семеха ведет YouTube-подкаст "Даня Смарт", посвященный предпринимательству, финансам и ведению бизнеса в Украине.

"Из-за обстрелов повышение цен просто неизбежно. Часть продукции станет дефицитной - это касается как продуктов питания, так и товаров повседневного спроса. Из-за отсутствия товаров в наличии и дефицита те, у кого они остались, будут поднимать цены. Не потому, что они хотят больше заработать, а потому, что не понимают, какой будет цена в дальнейшем", - пояснил Семеха.

Отдельной проблемой он называет импортную продукцию. Товар, закупленный несколько месяцев назад по старым ценам, мог храниться на разрушенном складе. Теперь бизнесу придется закупать его заново уже по актуальной стоимости и организовывать ускоренную доставку.

Среди наиболее уязвимых категорий Семеха называет топливо, сигареты и аккумуляторы. В то же время он не ожидает, что дефицит отдельных позиций будет длительным: после увеличения поставок на рынке вновь усилится конкуренция, которая будет сдерживать цены.

По его оценке, для полной стабилизации после масштабной потери запасов может потребоваться до двух-трех месяцев. За это время компании смогут наладить новые маршруты, изменить модель хранения и пополнить запасы.

Председатель Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук оценивает риски для цен более сдержанно. По его словам, в краткосрочной перспективе задержки возможны прежде всего в поставках, сужении ассортимента и временном отсутствии отдельных позиций. Наибольший риск возникает там, где большой запас определенного товара был сконцентрирован на одном разрушенном складе.

В то же время оснований говорить об общенациональном дефиците социально важных товаров он не видит. Крупные сети имеют альтернативных поставщиков, резервный транспорт, несколько маршрутов и возможность перераспределять запасы между регионами.

"Продукты первой необходимости обычно поставляются многими производителями и дистрибьюторами, поэтому их легче заменить аналогами. В то же время перебои могут быть более ощутимыми в отношении отдельных брендов, импортных товаров, техники, fashion-категорий или продукции, производственные мощности которой были разрушены", - пояснил Жук.

К наиболее уязвимым он также относит товары с длительным циклом повторного заказа или импорта, продукцию, требующую специального температурного режима, сезонные коллекции и ограниченный ассортимент. Риски возрастают и в тех случаях, когда товар производится на единственном предприятии, которое было повреждено.

Что касается цен, то в Ассоциации ритейлеров Украины резкого общего подорожания только в результате последних атак не прогнозируют.

О персоне: Андрей Жук Андрей Жук - председатель и соучредитель Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), эксперт в сфере розничной торговли и коммерческой недвижимости. Более 20 лет работает в сфере ритейла: ранее возглавлял департамент аренды группы "Амстор", был генеральным директором сети ювелирных супермаркетов "Укрзолото". В настоящее время занимается аналитикой рынка, представляет интересы украинского ритейла во взаимодействии с государством и регулярно комментирует тенденции развития отрасли в украинских СМИ.

"В первую очередь последствиями могут стать временное сокращение ассортимента, уменьшение количества промоакций или замена отдельных позиций аналогами", - отметил Жук.

Скорость преодоления последствий будет зависеть и от масштаба конкретной компании. По словам Семехи, крупные сети вроде "Сильпо", "Форы", Fozzy Group или "Эпицентра" могут перестроить логистику за считанные дни или недели. Небольшим региональным ритейлерам для этого может потребоваться значительно больше времени.

"Наиболее критичны - первые дни, пока вообще приходит понимание, что делать и как работать дальше. Но это считанные дни. За два-три дня вопрос с логистикой в любом случае должен решаться", - отметил Семеха.

Жук, в свою очередь, проводит различие между физическим восстановлением разрушенного склада и восстановлением его функций. Построить заново крупный распределительный центр можно только за месяцы или даже годы, однако вернуть поставки в рабочий режим можно гораздо быстрее. Для этого товарные потоки перенаправляют на другие склады, привлекают сторонних логистических операторов, меняют маршруты или организуют прямые поставки от производителей в магазины.

Именно прямые поставки, по мнению Семехи, могут более активно использоваться в условиях постоянной угрозы крупным логистическим центрам. Вместо накопления товара на одном складе часть продукции можно сразу направлять от поставщика в торговые точки. Однако возможности такой перестройки в значительной степени зависят от финансового состояния бизнеса.

"Главное здесь - не сама логистика или процедура перестройки, а возможность все это финансировать. Вопрос в том, есть ли у предприятия деньги и возможность профинансировать такую перестройку", - подчеркнул Семеха.

По словам Жука, ритейл уже движется к более децентрализованной модели: компании распределяют запасы между несколькими складами, создают более мелкие региональные и резервные хабы, дублируют маршруты и ИТ-системы, работают с несколькими перевозчиками и увеличивают долю прямых поставок. В частности, Comfy сообщала о системном распределении мест хранения товаров по регионам.

Однако полностью отказаться от крупных распределительных центров, по оценке Жука, невозможно. Они обеспечивают автоматизацию процессов и позволяют снижать себестоимость логистики. Поэтому наиболее реалистичной моделью становится сочетание крупных основных центров с сетью более мелких резервных площадок.

Несмотря на риск новых атак, Семеха убежден, что крупные украинские ритейлеры успеют адаптироваться к осенне-зимнему периоду.

"Ритейл перестроит свою логистику, я в этом уверен. Прежде всего это касается крупных сетей. Fozzy уже неоднократно это доказывала. На протяжении многих лет в компании уничтожали склады и магазины. Такие крупные компании, как "Эпицентр" и другие, также сделают это максимально быстро. Думаю, мы даже не успеем ощутить серьезных последствий", - отметил он.

В то же время перестройка не пройдет для бизнеса бесследно. Семеха обращает внимание, что особенно ощутимыми последствия становятся для импортеров и перевозчиков: после потери товаров или складских мощностей у их клиентов ухудшается платежеспособность, тогда как поставки нужно продолжать. Жук также подчеркивает, что перенаправление потоков на другие объекты увеличивает нагрузку на них и делает логистику дороже.

Таким образом, в краткосрочной перспективе оценки экспертов относительно цен несколько различаются: Семеха ожидает временного подорожания из-за потери запасов и дополнительных расходов, тогда как Жук считает более вероятными сокращение ассортимента, уменьшение количества акций и замену части товаров аналогами. В то же время оба не ожидают длительного системного дефицита: крупные сети имеют возможности для быстрого перенаправления поставок, а сами атаки ускоряют переход украинского ритейла к более рассредоточенной и резервированной модели логистики.

Официально риск общенационального дефицита отрицают и в Минагрополитики. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что, несмотря на повреждения распределительных центров и проблемы с логистикой, запасов основных продуктов в Украине достаточно.

"Какого-либо дефицита продовольствия в Украине нет. Да, есть временные сбои в логистических путях, но если мы посмотрим на балансы по любой из основных продуктов, то дефицита нет", - подчеркнул Высоцкий.

По его словам, около 30–40 % утраченных логистических мощностей розничной торговли можно сравнительно быстро заменить или восстановить. Таким образом, в Минагрополитики рассматривают нынешнюю ситуацию прежде всего как проблему логистики и распределения товаров, а не их физической нехватки на украинском рынке.

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