Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

Исследователи объяснили, когда изменится геомагнитная обстановка.

https://glavred.info/synoptic/pochti-6-ballnaya-magnitnaya-burya-nakryla-zemlyu-prognoz-geomagnitnogo-shtorma-10789595.html Ссылка скопирована

Прогноз магнитных бурь на 19–21 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда геомагнитное поле будет нестабильным

Какой силы сегодня магнитная буря

Скорость солнечного ветра повышена, а корональный выброс массы может обрушиться на Землю в ближайшие двое суток. Поэтому исследователи предупреждают о магнитной буре G1.

Как свидетельствуют данные Британской геологической службы, геомагнитный шторм может обрушиться на Землю с 19 по 21 августа. Когда магнитная буря закончится - пока неизвестно.

видео дня

Магнитные бури 19–21 августа / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 5,3, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на желтом уровне. Солнечная вспышка соответствует желтому уровню С5.

Завтра, 20 августа, ожидается К-индекс 4, то есть геомагнитная активность Земли на желтом уровне. Такая сила магнитных бурь сохранится и 21 августа.

Геомагнитная активность 19–21 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;

Регулярном проветривании комнаты.

Больше новостей:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред