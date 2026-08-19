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Старинные имена для мальчиков, которые набирают популярность в 2026 году

Анна Косик
19 августа 2026, 10:00
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Блогерша рассказала о происхождении имен для мальчиков, которые в этом году снова в моде.
Старинные имена для мальчиков, которые набирают популярность в 2026 году
Красивые имена для мальчиков в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Какое имя для мальчиков сейчас популярно в Галичине
  • Каким именем греческого происхождения можно назвать сына в 2026 году

Старинные имена для мальчиков возвращаются в моду и становятся популярными среди современных родителей. В 2026 году среди них выделяются четыре имени, которые имеют древнюю историю и символическое значение.

Главред узнал, что об их происхождении в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi.

видео дня

Какие старинные имена для мальчиков популярны сегодня

Среди редких старинных имен в этом году особое место занимает Эней. Это имя связывают с древнегреческим происхождением, и особенно часто оно встречается в Галичине.

"Оно имеет греческое происхождение и означает "достойный похвалы"", - пояснила автор видео.

Еще одним необычным вариантом является Одиссей. Это имя также происходит из греческих мифов. Его связывают с образом героя, который долго возвращался домой, а потому имя ассоциируется с выносливостью и преданностью.

В список старинных имен, набирающих популярность, входит и Демьян. Это имя отличается сильным значением и ассоциациями с лидерскими качествами.

"Растёт спрос и на Демьянов. Это имя означает "тот, кто покоряет". Говорят, Демьяны очень упрямы и не терпят, когда ими командуют. Так что это имя для настоящего лидера", - добавила блогерша.

Завершает подборку старинное имя Мирон. Оно может заинтересовать родителей, которые ищут для мальчика имя со спокойным и позитивным символическим значением.

"Это имя символизирует мир, спокойствие и светлое будущее. Поэтому оно очень актуально", - отметила автор.

Смотрите видео о старинных именах для мальчиков:

@mama.v.temi

??Какое бы вы выбрали для малыша?

♬ оригинальная аудиозапись - Mama v Temi

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Об источнике: Mama v Temi

Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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