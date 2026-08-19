Старинные имена для мальчиков, которые набирают популярность в 2026 году

Вы узнаете:
- Какое имя для мальчиков сейчас популярно в Галичине
- Каким именем греческого происхождения можно назвать сына в 2026 году
Старинные имена для мальчиков возвращаются в моду и становятся популярными среди современных родителей. В 2026 году среди них выделяются четыре имени, которые имеют древнюю историю и символическое значение.
Главред узнал, что об их происхождении в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi.
Какие старинные имена для мальчиков популярны сегодня
Среди редких старинных имен в этом году особое место занимает Эней. Это имя связывают с древнегреческим происхождением, и особенно часто оно встречается в Галичине.
"Оно имеет греческое происхождение и означает "достойный похвалы"", - пояснила автор видео.
Еще одним необычным вариантом является Одиссей. Это имя также происходит из греческих мифов. Его связывают с образом героя, который долго возвращался домой, а потому имя ассоциируется с выносливостью и преданностью.
В список старинных имен, набирающих популярность, входит и Демьян. Это имя отличается сильным значением и ассоциациями с лидерскими качествами.
"Растёт спрос и на Демьянов. Это имя означает "тот, кто покоряет". Говорят, Демьяны очень упрямы и не терпят, когда ими командуют. Так что это имя для настоящего лидера", - добавила блогерша.
Завершает подборку старинное имя Мирон. Оно может заинтересовать родителей, которые ищут для мальчика имя со спокойным и позитивным символическим значением.
"Это имя символизирует мир, спокойствие и светлое будущее. Поэтому оно очень актуально", - отметила автор.
Смотрите видео о старинных именах для мальчиков:
@mama.v.temi
??Какое бы вы выбрали для малыша?♬ оригинальная аудиозапись - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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