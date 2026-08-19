От варенья до грибов: сколько на самом деле можно хранить консервацию

Сроки хранения зависят не только от рецептуры, но и от того, были ли в заготовках косточки и проводилась ли стерилизация.

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Как долго хранится домашняя консервация / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Сколько лет можно хранить маринованные овощи

Почему варенье с косточками портится быстрее

Многие люди считают, что консервация может храниться довольно долго. Часто некоторые банки могут стоять и несколько лет, но это не значит, что продукты в ней до сих пор остаются безопасными.

Главред решил разобраться, сколько на самом деле можно хранить консервацию.

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Сколько лет хранится консервация

Домашние консервы хранятся всего 2–5 лет, и этот срок стремительно сокращается для отдельных видов заготовок - компоты и грибы не стоит хранить дольше года, а квашеную капусту - более полугода, говорит врач Ольга Мартыненко в комментарии УНИАН.

По ее словам, продолжительность "жизни" банки определяет не календарь, а сырье и технология обработки.

"Конкретный срок хранения зависит от продуктов и способа их приготовления. Например, маринованные овощи, лечо, соусы, мясные и рыбные консервы можно хранить около 2 лет при условии соблюдения условий хранения. Компоты и грибы можно хранить не более 1 года, а квашеную капусту - до 6 месяцев", - подчеркнула она.

Сколько хранится варенье

Сладкие заготовки подчиняются собственным законам, и разница между двумя рецептами может составлять годы. При правильной технологии и надлежащих условиях хранения варенье остается пригодным от одного до трех лет, однако есть нюанс, касающийся сырья.

"Варенье с косточками хранится до 8 месяцев. Но если варенье без косточек, то его можно хранить до 1–3 лет, в зависимости от вида фруктов и ягод", - объясняет специалист.

Сколько хранить консервы / Инфографика: Главред

Какие признаки указывают на то, что банку нужно выбросить

Стоит осматривать каждую банку еще до того, как ее содержимое попадет на стол. Неприятный или подозрительный запах, измененный цвет, пленка или пена на поверхности - повод отказаться от продукта, ведь такие заготовки представляют прямую угрозу.

"Признаками испорченной консервации могут быть вздутые крышки, изменение цвета рассола, помутнение рассола или появление плесени. Если появились эти признаки, то ни в коем случае нельзя употреблять такую консервацию, ее нужно выбросить", - подчеркнула Мартыненко.

Где хранить консервы в квартире – видео:

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Об источнике: УНИАН Украинское независимое информационное агентство новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Новости распространяются через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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