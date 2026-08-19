Тест на профессию по типу личности: как найти самую подходящую работу

Вы узнаете:
- Какие бывают типы личности
- Каким людям подходят творческие профессии
- Кто лучше всего реализует себя в бизнесе
Выбор профессии может быть связан с чертами характера, интересами и поведением человека еще с детства. Психолог Джон Голланд разработал теорию профессионального выбора, которая предусматривает шесть основных типов личности. Каждому из них соответствуют определенные сферы деятельности и профессии.
Главред узнал, что о том, как определить свой тип личности для выбора профессии, в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi.
Согласно теории Холланда, наблюдая за поведением ребенка во время игры, можно заметить склонности, которые впоследствии проявляются при выборе профессии.
"Какая профессия идеально подходит вам? Ответ вы знали еще в детстве. Психолог Джон Холланд 40 лет работал над этой теорией. Он выделил 6 типов детей по их поведению во время игр", - сказала автор видео.
Реалистический тип
Реалистический тип можно распознать по любви к практическим занятиям, технике и работе руками. Таким людям интересно не просто пользоваться вещами, а понимать, как они устроены, разбирать их и создавать что-то своими руками.
Поэтому среди профессий для реалистического типа можно рассматривать инженерию, механику, строительство и другие специальности, связанные с техникой и практической деятельностью.
Исследовательский тип
Исследовательский тип личности характеризуется любознательностью и стремлением постоянно получать новые знания. Такие люди стремятся понять причины явлений, задают много вопросов и интересуются тем, как устроен окружающий мир.
Людям с таким типом могут быть близки профессии, где нужно анализировать информацию, проводить исследования, изучать закономерности и постоянно расширять свои знания.
Творческий тип
Творческие люди обычно проявляют себя через искусство, фантазию и нестандартное мышление. Еще в детстве они могут с удовольствием рисовать, петь, танцевать или придумывать собственные истории.
Для такого типа личности подходят профессии, где можно создавать новые идеи, работать с визуальными образами, текстами, музыкой или публичными выступлениями.
Социальный тип
Социальный тип ориентирован на взаимодействие с другими людьми. Представители этого типа хорошо чувствуют эмоции окружающих, легко устанавливают контакты и стремятся помогать.
"Такие дети любят лечить игрушки и всех жалеют. Они легко заводят друзей и хорошо чувствуют эмоции других. А во взрослой жизни становятся психологами, учителями или волонтерами", - утверждает блогерша.
Предпринимательский тип
Предпринимательский тип проявляется через стремление к лидерству, выгоде, активному взаимодействию и управлению. Такие люди могут охотно брать на себя ответственность и стремиться влиять на решения других.
"Это те, кто меняется игрушками выгодно для себя. Они обожают покупать что-то за листья с деревьев. А еще всегда лидируют в коллективе. Им подходит бизнес. Финансы и политика", - добавила автор видео.
Конвенционный тип
Конвенционный тип связан с любовью к порядку, системности и четкости. Такие люди внимательны к деталям, ответственно относятся к задачам и комфортно чувствуют себя там, где есть понятные правила и структура.
Представителям этого типа могут подойти профессии, где необходимы организованность, точность, работа с информацией и соблюдение установленных процессов.
Смотрите видео о профессиональных типах личности:
@mama.v.temi
☝?Присмотритесь к своим малышам♬ оригинальная аудиозапись - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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