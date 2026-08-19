Тест на профессию по типу личности: как найти самую подходящую работу

Психолог определил, какая работа подходит реалистам, творческим людям и другим типам личности.

https://glavred.info/life/test-na-professiyu-po-tipu-lichnosti-kak-nayti-samuyu-podhodyashchuyu-rabotu-10789568.html Ссылка скопирована

Тест на профессию, которая лучше всего подходит вам / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие бывают типы личности

Каким людям подходят творческие профессии

Кто лучше всего реализует себя в бизнесе

Выбор профессии может быть связан с чертами характера, интересами и поведением человека еще с детства. Психолог Джон Голланд разработал теорию профессионального выбора, которая предусматривает шесть основных типов личности. Каждому из них соответствуют определенные сферы деятельности и профессии.

Главред узнал, что о том, как определить свой тип личности для выбора профессии, в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi.

видео дня

Согласно теории Холланда, наблюдая за поведением ребенка во время игры, можно заметить склонности, которые впоследствии проявляются при выборе профессии.

"Какая профессия идеально подходит вам? Ответ вы знали еще в детстве. Психолог Джон Холланд 40 лет работал над этой теорией. Он выделил 6 типов детей по их поведению во время игр", - сказала автор видео.

Реалистический тип

Реалистический тип можно распознать по любви к практическим занятиям, технике и работе руками. Таким людям интересно не просто пользоваться вещами, а понимать, как они устроены, разбирать их и создавать что-то своими руками.

Поэтому среди профессий для реалистического типа можно рассматривать инженерию, механику, строительство и другие специальности, связанные с техникой и практической деятельностью.

Исследовательский тип

Исследовательский тип личности характеризуется любознательностью и стремлением постоянно получать новые знания. Такие люди стремятся понять причины явлений, задают много вопросов и интересуются тем, как устроен окружающий мир.

Людям с таким типом могут быть близки профессии, где нужно анализировать информацию, проводить исследования, изучать закономерности и постоянно расширять свои знания.

Творческий тип

Творческие люди обычно проявляют себя через искусство, фантазию и нестандартное мышление. Еще в детстве они могут с удовольствием рисовать, петь, танцевать или придумывать собственные истории.

Для такого типа личности подходят профессии, где можно создавать новые идеи, работать с визуальными образами, текстами, музыкой или публичными выступлениями.

Социальный тип

Социальный тип ориентирован на взаимодействие с другими людьми. Представители этого типа хорошо чувствуют эмоции окружающих, легко устанавливают контакты и стремятся помогать.

"Такие дети любят лечить игрушки и всех жалеют. Они легко заводят друзей и хорошо чувствуют эмоции других. А во взрослой жизни становятся психологами, учителями или волонтерами", - утверждает блогерша.

Предпринимательский тип

Предпринимательский тип проявляется через стремление к лидерству, выгоде, активному взаимодействию и управлению. Такие люди могут охотно брать на себя ответственность и стремиться влиять на решения других.

"Это те, кто меняется игрушками выгодно для себя. Они обожают покупать что-то за листья с деревьев. А еще всегда лидируют в коллективе. Им подходит бизнес. Финансы и политика", - добавила автор видео.

Конвенционный тип

Конвенционный тип связан с любовью к порядку, системности и четкости. Такие люди внимательны к деталям, ответственно относятся к задачам и комфортно чувствуют себя там, где есть понятные правила и структура.

Представителям этого типа могут подойти профессии, где необходимы организованность, точность, работа с информацией и соблюдение установленных процессов.

Смотрите видео о профессиональных типах личности:

Больше новостей:

Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред