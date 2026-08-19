РФ уже подняла в небо Ту-160: украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги

Коваленко подчеркнул, что Россия решила вести войну на изнурение.

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Сегодня ночью возможен боевой вылет стратегической авиации РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Коваленко призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги

Россия может готовить новый обстрел Украины

Зафиксирован вылет стратегических бомбардировщиков Ту-160

Страна-агрессор Россия может готовить новый удар. Поэтому всем украинцам следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

"Враг может готовить обстрел, не игнорируйте угрозы", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, пока российский диктатор и "его деды" не видят мира, поскольку "они не видят себя в мире".

"Война на изнурение, которую выбрала Россия, уже заставляет их военных корреспондентов и экспертов говорить о том, что РФ ведет войну на пределе своих возможностей", - подчеркнул Коваленко.

ЦПД / Инфографика: Главред

Активность вражеской авиации

В то же время мониторинговый канал еРадар сообщил о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-160 с Дальнего Востока.

Отмечается, что если вылет боевой, то бомбардировщики будут на пусковых площадках после 02:00-02:30.

"Зафиксированы дополнительные признаки, указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью", - подчеркнули мониторы.

Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Будет ли РФ атаковать Украину 24 августа

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что на сегодняшний день никаких подтвержденных данных о планах Кремля на 24 августа нет.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем следуют дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел – и все", – пояснил он.

По его словам, глава Кремля традиционно привязывает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее мониторы предупреждали, что основными целями нового массированного удара по Украине могут стать объекты промышленных комплексов и логистической инфраструктуры Киева и области.

19 августа Житомир подвергся циничной атаке российских войск. Враг нанес удары беспилотниками типа "Бандероль". В результате атаки погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек пострадали.

В ночь на 19 августа российские беспилотники нанесли удар по Запорожью. Повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар. В результате атаки один человек погиб, еще шестеро – ранены.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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