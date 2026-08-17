Российская ракета "Бандероль" залетела в Молдову, там слышали взрыв: что известно

Воздушная цель двигалась из Одесской области и пересекла государственную границу с Молдовой во время массированной атаки РФ.

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В Молдову попала российская ракета "Бандероль" / Коллаж: Главред, фото: из соцсетей, ua.depositphotos.com

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Ракета "Бандероль" залетела из Одесской области в Молдову

Взрыв слышали в приднестровском Первомайске

В Одесской области поврежден частный сектор, возник пожар

Российская крылатая ракета "Бандероль" пересекла государственную границу Украины и попала на территорию Молдовы в понедельник, 17 августа. Воздушная цель двигалась из Одесской области в сторону соседнего государства, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Пролет произошел во время массированной атаки РФ на Одесскую область. До этого военные зафиксировали несколько "Бандеролей", летевших в направлении Черноморска и Одессы.

Взрыв в Первомайске

По данным мониторинговых каналов, воздушная цель исчезла с радаров уже над территорией Молдовы. Telegram-канал "Дикое Приднестровье" пишет, что ракета залетела на территорию непризнанного Приднестровья, а взрыв слышали жители поселка Первомайск, расположенного непосредственно на границе с Одесской областью.

Это не первый инцидент такого рода для Кишинёва: после взрыва у границы страна объявила о закупке систем противовоздушной обороны и заявила о готовности сбивать российские дроны.

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

Последствия удара по Одесской области

В самой Одесской области под удар попала жилая застройка. В одном из домов взрывом полностью снесло крышу и начался пожар, а ударная волна повредила соседние дома - об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Число людей, которые могли получить травмы, в настоящее время устанавливается.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы", - отметил Кипер.

Нарушение воздушного пространства - новости по теме

Как сообщал Главред, ночью 13 июля в Молдову залетел один из российских ударных беспилотников типа "Шахед". Он взорвался возле села, расположенного почти в 30 км от границы Молдовы с Украиной.

Ранее во время массированной ракетно-дроновой атаки российских сил по Украине в Польше было зафиксировано появление "неизвестного объекта", пересекшего границу со стороны территории Украины.

После этого Министерство иностранных дел Польши направило главе посольства России ноту с требованием немедленно объяснить нарушение российской ракетой воздушного пространства Польши.

В НАТО также заявляли, что Россия неоднократно устраивала провокации в Черноморском регионе, запуская ракеты и беспилотники, нарушавшие воздушное пространство нескольких стран Альянса.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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