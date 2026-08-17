Украина разнесла ретрансляторы, склады РФ и станции управления БПЛА — Генштаб

Генеральный штаб раскрыл подробности массированного удара по Крыму и Херсонской области.

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ВСУ нанесли мощный удар по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Кратко:

ВСУ нанесли удар по военным объектам РФ в Крыму и в Херсонской области

В Гвардейском уничтожена площадка запуска ударных БПЛА

В Новофедоровке поражена станция управления БПЛА "Орион"

В ночь на 17 августа Силы обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму и в Херсонской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В районе Гвардейского поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. На территории объекта зафиксирован пожар.

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Также украинские военные нанесли удар по наземной станции управления БПЛА "Орион" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму.

БПЛА "Гербера" / Инфографика: Главред

Кроме того, в Оленевке был поражен наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типов "Герань"/"Гербера". Еще один пункт связи и питания ретранслятора БПЛА был поражен на Тендровской косе Херсонской области.

"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - отметили в Генштабе.

Какова цель ударов Украины по РФ - мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV рассказал, что Силы обороны Украины наращивают интенсивность дальнобойных ударов по территории России, чтобы ослабить способность российской армии атаковать украинские города. Особенно важным это становится из-за ограниченного количества ракет-перехватчиков для систем Patriot.

По его мнению, сейчас в РФ ошибочно полагают, что могут безнаказанно наносить удары по украинским городам. Гетьман считает, что дальнейшее расширение дальнобойных операций может усилить военно-политическое и эмоциональное давление на российское руководство.

"Такие удары по складам, по логистике, по крупным городам России - это своего рода военно-политическое и эмоциональное давление на руководство Российской Федерации", - пояснил он.

Удары по российским объектам - последние новости

Напомним, 10 августа ВСУ нанесли удар по "Тобольскнефтехиму" в Тюменской области РФ. Попадание зафиксировано в центральную газофракционирующую установку.

Также в ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удар по российскому предприятию ВПК "Комбинат Каменский" в Ростовской области. В результате атаки два производственных цеха уничтожены, еще четыре повреждены.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ 15 августа атаковали авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. На аэродроме базируются МиГ-31К - носители "Кинжалов".

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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