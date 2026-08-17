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Дроны уже достают до Варшавы: РФ строит у границ НАТО 10 секретных баз - The Telegraph

Анна Ярославская
17 августа 2026, 08:35обновлено 17 августа, 09:38
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Семь из десяти обнаруженных площадок задействовали во время недавних обстрелов Киева.
Дроны РФ, базы РФ
Секретные базы дронов РФ - новые площадки достают до Варшавы / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

О чем пишет The Telegraph:

  • Расследование выявило 10 дроновых хабов вдоль границ РФ
  • На одной базе - место для более чем 1000 аппаратов
  • Дальность новых "Гераней" - около 1000 километров
  • НАТО заявляет о готовности защищать каждый дюйм

Страна-агрессор Россия обустроила как минимум десять баз с новыми пусковыми площадками для дальнобойных ударных дронов вдоль границ с Украиной и Беларусью, а новейшие модификации, которые с них запускают, способны доставать до Варшавы. С помощью спутниковых снимков и попавших в Сеть документов удалось идентифицировать не менее 59 новых пусковых рельсов - механических направляющих, заменяющих беспилотникам самолетного типа взлетную полосу, сообщает The Telegraph.

Часть хабов переоборудовали из военных баз и гражданских аэропортов, еще несколько площадок попросту обустроили среди сельской местности.

видео дня
Базы российских дронов
Базы российских дронов / Скриншот telegraph.co.uk
Базы российских дронов
Базы российских дронов / Скриншот telegraph.co.uk

Анализ компании DroneSec показал, что около 20 рельсов имеют удлиненную конструкцию - это признак того, что с них поднимают новейшие дальнобойные борты Кремля.

Семь из десяти обнаруженных локаций фигурируют в данных открытого мониторинга во время недавних массированных ударов по столице Украины. Близость к границе сокращает подлетное время и помогает продавливать украинскую противовоздушную оборону, ресурс которой сокращается.

Герань-5 в радиусе польской столицы

Модернизация иранской платформы Shahed идет без пауз: у Москвы появились скоростные реактивные версии, преодолевающие около 1000 километров. Именно такой радиус с обнаруженных площадок накрывает Варшаву, хотя прямых признаков подготовки удара по Польше нет.

Герань-5 может достать до Варшавы
Герань-5 может достать до Варшавы / telegraph.co.uk

Модификации дронов Герань-4 и Герань-5, согласно украинским правительственным документам, разгоняются до скоростей, позволяющих обходить средства ПВО, и несут боевую часть весом 90 килограммов. Главное управление разведки отдельно предупреждало, что Россия оснащает Герани ракетами "воздух-воздух" для охоты на авиацию, прикрывающую Киев.

Реактивный
Реактивный дрон Герань-4 / Инфографика: Главред

Европейские и американские спецслужбы допускают, что Кремль рассматривает вооруженную провокацию на польской территории, удары ракет или дронов по критической инфраструктуре либо операции под чужим флагом с перекладыванием вины на Украину.

Что касается более старых, медленных модификаций, то в Москве заявляли о способности достать до берегов Британии, однако перехват таких аппаратов на подобной дистанции выглядит почти гарантированным.

дрон
Ударный дрон Герань-5 / Инфографика: Главред

Поставки на базы обеспечивает сеть заводов по всей стране, в том числе производственный кампус в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, выпускающий 6000 единиц в год. На одном из объектов обустроили хранилища, рассчитанные более чем на тысячу аппаратов одновременно, а на нескольких ключевых локациях достраивают дополнительные рельсы.

Эффект от такой стройки оценил соучредитель и глава DroneSec Майк Монник, работавший со спутниковыми снимками.

"Это расширение пусковых площадок показывает, как Россия нарастила способность поднимать в воздух большее количество дронов и одновременно использует технологии, чтобы усложнить перехват самих типов применяемых аппаратов. Эти два элемента вместе позволяют наращивать общее количество беспилотных авиационных систем для атак по Украине и усложняют украинским силам сбитие новых российских конструкций", - отметил Монник.

В НАТО на запрос журналистов ответили, что готовы оборонять каждый дюйм своей территории и продолжат усиливать готовность к сдерживанию любых угроз, в том числе от беспилотников.

"Дроны фундаментально изменили характер современной войны и стали решающим фактором на поле боя. Мы стремительно наращиваем способность производить, применять и нейтрализовать дроны в больших масштабах", - заявил представитель НАТО.

Армия РФ стала значительно опаснее - Forbes

Российская армия научилась адаптироваться к условиям войны с использованием дронов значительно быстрее, чем в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Как пишет издание Forbes, за четыре года полномасштабной войны Россия создала вооруженные силы, способные распознавать изменения на поле боя, усваивать уроки и внедрять их во все звенья армии. Хотя Украина не раз меняла ситуацию на фронте благодаря собственным инновациям, темпы обучения противника существенно выросли.

"Чем дольше длится война, тем лучше и быстрее россияне учатся", - отметил австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан.

Такой процесс обучения может оказаться важнее любого отдельного беспилотника, поскольку демонстрирует, как одна из крупнейших армий мира перестраивается под условия поля боя, где все большую роль играют недорогие БПЛА, отмечает издание.

Война России и НАТО - прогнозы

Как писал Главред со ссылкой на военного обозревателя The Independent Роберта Фокса, Кремль готовит удар по Европе. В ближайшие два месяца российское руководство может рассматривать ситуацию как последний шанс изменить ход войны в свою пользу, одновременно наращивая активность за пределами Украины.

Россия может готовить провокацию под чужим флагом против стран НАТО. Разведки Литвы и Польши фиксируют подготовку кинетических операций и использование дронов для дестабилизации региона. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В апреле 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что риск возможного нападения России на страны НАТО следует рассматривать как краткосрочную угрозу - речь может идти о месяцах, а не годах. При этом он выразил сомнения в том, насколько эффективно союзники, в частности США, смогут выполнить свои обязательства по защите Европы.

РФ готовит удар: эксперт раскрыл угрозы для Варшавы

Польское общество отвергает саму возможность прямой российской атаки на страну, полагаясь на защиту НАТО. Об этом сообщил директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

Насколько серьезно поляки вообще воспринимают риск прорыва Сувалкского коридора или гибридной атаки со стороны РФ - вопрос, который вызывает удивление в Украине.

"Поляки действительно не верят в такой сценарий и уповают на НАТО. Подавляющая часть поляков отвергает саму возможность прямой российской атаки на Польшу. Если поляки еще допускают вероятность гибридной операции против стран Балтии, то в такую операцию РФ против Польши они просто не верят, считают, что американцы и НАТО их защитят, что статья 5 Устава НАТО сработает в пользу Польши", - отметил Кулик.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Несмотря на то, что Россия уже проверяла польскую противовоздушную оборону, в Варшаве убеждены в собственной непоколебимости перед агрессором.

"Поляки убеждены, что угроза для Польши со стороны России преувеличена украинцами - мол, Украина вне Альянса, а Польша в его составе, и это их защитит. И это устоявшееся мнение в польской политике. Украина же удивляется, как поляки не видят угрозы, тем более, что Россия уже проверяла поляков и их ПВО. Поляки действительно не видят угрозы, считают себя защищенными и убеждены, что Россия не пойдет на конфликт с НАТО. Поэтому они недооценивают возможность гибридных атак со стороны россиян", - пояснил директор центра.

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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