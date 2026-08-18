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Ракета убила 10 человек, есть много раненых: Россия атаковала Харьковскую область

Анна Косик
18 августа 2026, 10:23
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Оккупанты совершили очередное военное преступление в Печенегах.
Ракета убила 10 человек, есть много раненых: Россия атаковала Харьковскую область
В ОВА сообщили о последствиях смертоносного нападения РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с YouTube

Что сообщил Синегубов:

  • РФ атаковала Харьковскую область ракетой
  • В результате атаки разрушены частные дома в Печенегах
  • Россияне убили 10 человек

Страна-агрессор Россия утром 18 августа атаковала поселок Печенеги в Харьковской области. В результате ракетного удара есть много погибших и пострадавших, зафиксированы разрушения.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и как минимум 7 автомобилей.

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"Экстренные службы устраняют последствия атаки", - добавил он.

В результате ракетного удара РФ, по предварительной информации, погибли 10 человек, ещё 8 пострадали. Им сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как РФ может усилить удары по Украине - мнение аналитиков

Главред писал , что, по данным аналитиков ISW, Россия расширяет сеть пусковых площадок для ударных беспилотников дальнего радиуса действия вдоль границы с Украиной и Беларусью, что, скорее всего, свидетельствует о намерениях Кремля усилить удары по Украине и, вероятно, странах НАТО.

Враг, вероятно, стремится использовать реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" для нанесения ударов вглубь западных областей Украины, используя более высокую скорость беспилотников для проникновения сквозь украинские средства противовоздушной обороны.

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Герань-5 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Харьковской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 9 августа Россия нанесла удар по Салтовскому району Харькова. Беспилотник попал в жилой дом. В результате атаки были погибшие и раненые.

Накануне, 6 августа, оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

Ранее, 18 июля, РФ нанесла удар по Дергачевской общине Харьковской области. В результате атаки было много пострадавших, повреждены частные дома.

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О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

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