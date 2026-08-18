Ракета убила 10 человек, есть много раненых: Россия атаковала Харьковскую область

Что сообщил Синегубов:
- РФ атаковала Харьковскую область ракетой
- В результате атаки разрушены частные дома в Печенегах
- Россияне убили 10 человек
Страна-агрессор Россия утром 18 августа атаковала поселок Печенеги в Харьковской области. В результате ракетного удара есть много погибших и пострадавших, зафиксированы разрушения.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и как минимум 7 автомобилей.
"Экстренные службы устраняют последствия атаки", - добавил он.
В результате ракетного удара РФ, по предварительной информации, погибли 10 человек, ещё 8 пострадали. Им сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Как РФ может усилить удары по Украине - мнение аналитиков
Главред писал , что, по данным аналитиков ISW, Россия расширяет сеть пусковых площадок для ударных беспилотников дальнего радиуса действия вдоль границы с Украиной и Беларусью, что, скорее всего, свидетельствует о намерениях Кремля усилить удары по Украине и, вероятно, странах НАТО.
Враг, вероятно, стремится использовать реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" для нанесения ударов вглубь западных областей Украины, используя более высокую скорость беспилотников для проникновения сквозь украинские средства противовоздушной обороны.
Удары РФ по Харьковской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что 9 августа Россия нанесла удар по Салтовскому району Харькова. Беспилотник попал в жилой дом. В результате атаки были погибшие и раненые.
Накануне, 6 августа, оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.
Ранее, 18 июля, РФ нанесла удар по Дергачевской общине Харьковской области. В результате атаки было много пострадавших, повреждены частные дома.
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О персоне: Олег Синегубов
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.
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