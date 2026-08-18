Конец ударов баллистикой: в ОП назвали условие завершения активной фазы войны

Главное из заявлений Подоляка:
- Возможно фактическое завершение активной стадии войны
- РФ не готова отказаться от атак по гражданским объектам
Если Украина и Россия договорятся прекратить воздушные атаки, это может фактически означать завершение активной стадии войны.
Такое мнение в интервью изданию Delfi высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Без ударов баллистикой по центру города Киева или города Одессы, или портовой инфраструктуре - ничего не будет. В этот момент, как только воздушное перемирие, считайте, что активная фаза войны закончилась", - сказал Подоляк.
При этом он отметил, что Россия пока не готова отказаться от атак по гражданским объектам, поскольку, по его словам, других преимуществ у нее практически не осталось.
"Хочет этого (воздушного перемирия - ред.) Украина - да. Будет это делать Россия - нет", - считает Подоляк.
Вероятность завершения войны - мнение эксперта
На закрытом совещании с народными депутатами президент Украины, по имеющейся информации, допустил, что к концу осени боевые действия могут заметно потерять интенсивность.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что такие прогнозы могут быть связаны прежде всего с возможными изменениями непосредственно на фронте, а не с дипломатическими договорённостями.
Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.
Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.
Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.
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О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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