Конец ударов баллистикой: в ОП назвали условие завершения активной фазы войны

Россия пока не готова отказаться от атак по гражданским объектам, считает Михаил Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/konec-udarov-ballistikoy-v-op-nazvali-uslovie-zaversheniya-aktivnoy-fazy-voyny-10789265.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк прокомментировал вероятность завершения войны / коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, скриншот

Главное из заявлений Подоляка:

Возможно фактическое завершение активной стадии войны

РФ не готова отказаться от атак по гражданским объектам

Если Украина и Россия договорятся прекратить воздушные атаки, это может фактически означать завершение активной стадии войны.

Такое мнение в интервью изданию Delfi высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

видео дня

"Без ударов баллистикой по центру города Киева или города Одессы, или портовой инфраструктуре - ничего не будет. В этот момент, как только воздушное перемирие, считайте, что активная фаза войны закончилась", - сказал Подоляк.

При этом он отметил, что Россия пока не готова отказаться от атак по гражданским объектам, поскольку, по его словам, других преимуществ у нее практически не осталось.

"Хочет этого (воздушного перемирия - ред.) Украина - да. Будет это делать Россия - нет", - считает Подоляк.

/ Инфографика: Главред

Вероятность завершения войны - мнение эксперта

На закрытом совещании с народными депутатами президент Украины, по имеющейся информации, допустил, что к концу осени боевые действия могут заметно потерять интенсивность.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что такие прогнозы могут быть связаны прежде всего с возможными изменениями непосредственно на фронте, а не с дипломатическими договорённостями.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред