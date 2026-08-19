РФ ударила по зданию полиции в Житомире: есть погибшие и десятки пострадавших

Кратко:
- В результате удара по Житомиру погибли двое полицейских
- По меньшей мере 20 человек пострадали
- Возник пожар на крыше и на четвертом этаже
В среду, 19 августа, Житомир подвергся циничной атаке российских войск. Враг нанес удары беспилотниками типа "Бандероль". В результате атаки погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек пострадали. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.
"Враг в очередной раз наносит удары не только по зданиям. Он сознательно атакует людей, которые ежедневно работают ради безопасности других. Сегодня под ударом оказалось здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате обстрела возник пожар на крыше и на четвертом этаже", - говорится в сообщении.видео дня
По его словам, это еще одно проявление истинной сути российской агрессии - террора, направленного против людей и тех, кто их защищает.
Он добавил, что на месте работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы.
"Мы помогаем пострадавшим, обеспечиваем безопасность людей и документируем каждое последствие этой атаки. Я хочу отдельно обратиться к нашим полицейским. Спасибо, что, несмотря на боль и утрату, вы остаетесь на своих местах. Вы продолжаете нести службу, помогать людям и обеспечивать безопасность страны", - подчеркнул Цуцкиридзе.
Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Россия планирует нанести массированный удар по Украине
Мониторинговые каналы предупреждали, что российские оккупанты готовятся к нанесению очередного массированного ракетного удара по территории Украины с применением самолетов стратегической авиации.
В частности, в течение дня фиксируется передислокация 6 самолетов Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродромы "Оленя/Энгельс".
"Для крылатых ракет определены объекты поражения военно-промышленного и логистического комплекса по всей территории Украины. Для баллистических - те же объекты в Киеве", - подчеркнули мониторы.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении воздушных целей типа "Бандероль" в направлении Житомира с севера. Воздушную тревогу в городе и районе объявили около 15:34.
Вечером 18 августа Россия атаковала Ровенскую область. По данным мониторинговых каналов, впервые в область добрался российский реактивный дрон, летевший из оккупированного Крыма.
Страна-агрессор Россия утром 18 августа атаковала поселок Печениги в Харьковской области. В результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и как минимум 7 автомобилей. Погибли 10 человек, еще 8 пострадали.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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