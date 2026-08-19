У группы Green Grey еще одна трагедия: Мурик просит о помощи

Участник Green Grey сообщил, что его жене поставили онкологический диагноз, и семье не хватает денег на лечение.

https://glavred.info/starnews/u-gruppy-green-grey-eshche-odna-tragediya-murik-prosit-o-pomoshchi-10789649.html Ссылка скопирована

Жена Мурика из Green Grey тяжело больна / Коллаж Главред, фото Instagram/murik_greengrey

Кратко:

Лечение продлится не менее года

Семье не хватает денег на терапию

У жены участника группы Green Grey Дмитрия Муравицкого (Мурика) Юлии обнаружили онкологическое заболевание.

Об этом сам артист сообщил на своей странице в Instagram. Музыкант обратился к подписчикам с просьбой о помощи - спустя почти год после смерти своего коллеги Андрея "Дизеля" Яценко.

видео дня

У группы Green Grey сейчас очень тяжелые времена / УНИАН

Мурик сообщила, что Юлия уже начала курс лечения, и артист честно рассказал, сколько времени и ресурсов это потребует. Стоимость препаратов оказалась неподъёмной для семьи, поэтому Мурик обратился напрямую к своей аудитории.

"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии поставлен онкологический диагноз. Мы уже начали курс целевой химиотерапии, который продлится в течение года. Но, к сожалению, наших финансовых ресурсов не хватает, поэтому обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Будем благодарны за помощь", - сказал музыкант, добавив в описании ссылку на банковский счёт для донатов.

Мурик просит о помощи / Скриншот Instagram/murik_greengrey

Отметим, что Юлия - вторая жена Мурика, и обычно артист избегает публичности, когда речь заходит о семье. Ситуация со здоровьем жены стала одним из немногих случаев, когда он открыто заговорил о личном.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что популярный российский блогер Сергей Григорьев-Апполонов, который недавно приезжал на музыкальный фестиваль Лайма Вайкуле в Юрмале и общался со многими украинскими звездами, сделал интересный пост про журналистку Рамину Эсхакзай.

Ранее также известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай сообщила о помолвке.

Вас также может заинтересовать:

О группе: Green Grey Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом". Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред