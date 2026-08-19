У группы Green Grey еще одна трагедия: Мурик просит о помощи

Кратко:
- Лечение продлится не менее года
- Семье не хватает денег на терапию
У жены участника группы Green Grey Дмитрия Муравицкого (Мурика) Юлии обнаружили онкологическое заболевание.
Об этом сам артист сообщил на своей странице в Instagram. Музыкант обратился к подписчикам с просьбой о помощи - спустя почти год после смерти своего коллеги Андрея "Дизеля" Яценко.
Мурик сообщила, что Юлия уже начала курс лечения, и артист честно рассказал, сколько времени и ресурсов это потребует. Стоимость препаратов оказалась неподъёмной для семьи, поэтому Мурик обратился напрямую к своей аудитории.
"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии поставлен онкологический диагноз. Мы уже начали курс целевой химиотерапии, который продлится в течение года. Но, к сожалению, наших финансовых ресурсов не хватает, поэтому обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Будем благодарны за помощь", - сказал музыкант, добавив в описании ссылку на банковский счёт для донатов.
Отметим, что Юлия - вторая жена Мурика, и обычно артист избегает публичности, когда речь заходит о семье. Ситуация со здоровьем жены стала одним из немногих случаев, когда он открыто заговорил о личном.
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О группе: Green Grey
Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".
Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.
На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".
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