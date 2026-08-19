"Армянский ремонт": Киркорова высмеяли за голое пузо в лепнине

Путинист Киркоров буквально ошарашил своим новым нарядом своих же "дружелюбных" соотечественников.

https://glavred.info/starnews/armyanskiy-remont-kirkorova-vysmeyali-za-goloe-puzo-v-lepnine-10789607.html Ссылка скопирована

Киркорова феерично высмеяли в сети / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как выглядел путинист в лепнине

Как его прозвали пользователи

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, показался в новом образе, который буквально разорвал социальные сети.

Путинист, который любит пластические операции, накладные попы и "вставные" мышцы, напялил на себя аксессуар от итальянского бренда Dolce&Gabbana, который демонстрировали на подиуме молодые подтянутые модели.

видео дня

Киркорова феерично высмеяли в сети / Скриншот

На Киркоров данный аксессуар выглядел просто смехотворно и его же соотечественники высмеяли его в социальных сетях. Особенно смешно брендовая вещь смотрелась на "спасательном" круге, который нависал над штанами.

Киркорова феерично высмеяли в сети / Скриншот

"Армянский ремонт, если бы был человеком", "У меня как тесто для кулича убегает", "Что за спасательный круг выше штанов", "Сарделька - вязанка 2.0", "Чей карниз после ремонта отвалился", "Что за колонна с лепниной", - высмеяли Киркорова в сети.

Киркорова феерично высмеяли в сети / Скриншот

Киркорова феерично высмеяли в сети / Скриншот

Киркорова феерично высмеяли в сети / Скриншот

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что Джорджина Родригес и Криштиану Роналду тайно поженились после почти 10 лет отношений, однако главным предметом обсуждения стала не церемония, а роскошные украшения невесты.

Ранее также бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова впервые прокомментировала смерть голливудской актрисы и матери Владимира Кличко Хайден Пенетьерри.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред