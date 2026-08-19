"Армянский ремонт": Киркорова высмеяли за голое пузо в лепнине

Кратко:
- Как выглядел путинист в лепнине
- Как его прозвали пользователи
Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, показался в новом образе, который буквально разорвал социальные сети.
Путинист, который любит пластические операции, накладные попы и "вставные" мышцы, напялил на себя аксессуар от итальянского бренда Dolce&Gabbana, который демонстрировали на подиуме молодые подтянутые модели.
На Киркоров данный аксессуар выглядел просто смехотворно и его же соотечественники высмеяли его в социальных сетях. Особенно смешно брендовая вещь смотрелась на "спасательном" круге, который нависал над штанами.
"Армянский ремонт, если бы был человеком", "У меня как тесто для кулича убегает", "Что за спасательный круг выше штанов", "Сарделька - вязанка 2.0", "Чей карниз после ремонта отвалился", "Что за колонна с лепниной", - высмеяли Киркорова в сети.
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О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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