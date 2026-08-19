На полной скорости влетел в остановку с людьми: в Киеве произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла в Соломенском районе.

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Смертельное ДТП в Киеве / Коллаж: Главред, фото: полиция

Кратко:

Volkswagen столкнулся с маршруткой и влетел в остановку с людьми

В результате аварии есть погибшие и травмированные

Полиция устанавливает количество потерпевших и обстоятельства ДТП

Утром 19 августа в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volkswagen после столкновения с маршрутным автобусом въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

По предварительной информации полиции, авария произошла около 8:50. Водитель Volkswagen на высокой скорости столкнулся с маршрутным автобусом, после чего врезался в остановку с людьми.

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В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Количество пострадавших, обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - сообщают в полиции.

В Украине ужесточат контроль за скоростью: на дороги вернут "Фантомы"

В Украине усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. Уже на этой неделе планируется запустить десятки новых камер автоматической фиксации скорости, а на дороги вернутся патрульные автомобили "Фантомы".

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский. По его словам, превышение скорости остается одной из основных причин ДТП, поэтому МВД совместно с Нацполицией работает над усилением контроля.

"Фантомы" - это незаметные патрульные автомобили, которые автоматически фиксируют превышение скорости. До начала полномасштабной войны они проработали около месяца и за это время зафиксировали нарушения у более чем 26 тысяч водителей.

Новые камеры установят в различных регионах Украины, а о местах их расположения впоследствии сообщит патрульная полиция. По данным МВД, только за первые недели августа в Украине произошло более 1300 ДТП с пострадавшими.

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Как ранее писал Главред, на трассе Киев–Одесса произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии на дороге перевернулся автобус, в котором находились люди. В результате ДТП 1 человек погиб на месте, ещё 9 - ранены.

Напомним, 4 июля на трассе Николаев–Одесса грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в результате чего погибли как минимум 12 человек, ещё шестеро получили травмы.

Кроме того, в полиции Киева сообщали, что на высокой скорости автомобиль въехал в подземный переход на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. В результате аварии погибли как минимум четыре человека, еще трое получили травмы.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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