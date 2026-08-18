"Фантомы" возвращаются на дороги: МВД объявило об изменениях для водителей

МВД и депутаты готовят инициативы по ужесточению ответственности за систематические нарушения ПДД.

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Дороги Украины будут поставлены под усиленный контроль / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция, t.me/I_Vyhivskyi

Ключевые тезисы Выгивского:

В Украине усилят контроль за соблюдением ПДД

Запустят десятки новых камер фиксации скорости

На дороги вернутся патрульные автомобили "Фантомы"

В Украине усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. На этой неделе планируется запустить десятки новых камер автоматической фиксации скорости, а на дороги вернут патрульные автомобили "Фантомы". Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Соответствующие предложения обсудили во время совещания в Министерстве внутренних дел с участием руководства Нацполиции и патрульной полиции. Как сообщили в МВД, одной из главных задач является снижение аварийности на дорогах.

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"МВД Украины совместно с народными депутатами Украины уже разработало ряд инициатив. Мы активизируем сотрудничество и рассчитываем на поддержку парламента. Есть решения, которые мы уже начинаем внедрять на уровне МВД. Это, в частности, вопрос усиления контроля за превышением скорости. Именно скорость - одна из главных причин ДТП", - подчеркнул министр.

На этой неделе в Украине планируют запустить десятки новых камер автоматической фиксации, а места их установки впоследствии обнародует патрульная полиция. Также на дороги вернут "Фантомы" - незаметные патрульные автомобили с системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

"Они проработали всего месяц до начала полномасштабной войны. И за этот период полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей, превысивших скорость. "Фантомы" вернутся на дороги", - заявил Выговский.

В МВД отметили, что только за первые недели августа в Украине зафиксировали более 1300 ДТП с пострадавшими. Поэтому речь идет не только об увеличении штрафов, но и о комплексе мер по повышению безопасности и формированию более ответственного поведения водителей на дорогах.

ДТП с участием двух BMW в Киеве

В Киеве произошло резонансное ДТП с участием двух автомобилей BMW. Машины столкнулись на большой скорости, после чего вылетели на тротуар и едва не врезались в кафе. К счастью, в этот момент на пути автомобилей не было людей.

Видео момента аварии обнародовали правоохранители. ДТП вызвало значительный общественный резонанс, на него также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, необходимо ужесточить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.

"Необходимо ужесточить ответственность для тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения и пренебрегает человеческой жизнью. Нужны не косметические изменения в правилах и системе наказаний, а действенные меры", - заявил Зеленский.

Президент поручил секретарю СНБО привлечь к подготовке соответствующих изменений народных депутатов, общественные организации и государственные учреждения. По его словам, цель таких мер - защитить жизнь людей и сделать дороги более безопасными.

Резонансные ДТП в Украине - новости по теме

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о смертельном ДТП в Киеве, в котором погибли четыре человека. Белошицкий отметил, что водитель 38 раз нарушал ПДД, и большинство нарушений касалось превышения скорости.

Как ранее сообщал Главред, экс-премьер-министр Юлия Свириденко объявила о подготовке комплекса решений по ужесточению ответственности для водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции сообщил о варианте начисления штрафных баллов после вступления в силу соответствующего постановления.

Пресс-секретарь Национальной полиции Юлия Гирдвилис ранее сообщила о масштабном ДТП на трассе Киев-Одесса с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. По имеющимся данным, один человек погиб на месте, а число пострадавших возросло до девяти.

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О личности: Иван Выговский Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980 года, Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга. С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен главой Национальной полиции Украины. С 16 июля 2026 года - министр внутренних дел Украины

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