Маринованный перец за 20 минут: рецепт острой закуски без консервации

Если на огороде выросло слишком много острого перца, его можно быстро замариновать без консервации и стерилизации банок.

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Как замариновать острый перец / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как замариновать острый перец без консервации

Какой набор специй использовать для рассола

Сколько времени заготовка хранится в холодильнике

Проблема, с которой сталкивается каждый огородник, который выращивает острый перец, состоит в том, что урожай созревает быстрее, чем успеваешь его съесть. Маринование решает эту проблему и одновременно придает перцу новый вкус - его потом можно класть в сэндвичи, бургеры, салаты, запеканки или в качестве топпинга для тако.

Как быстро замариновать горький перец, пишет Rural Sprout.

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Рецепт не предполагает закатки банок, поэтому готовый перец обязательно нужно хранить в холодильнике.

Для заготовки на одну литровую банку понадобится примерно 700 граммов перца - подойдет любая смесь из халапеньо, венгерского воскового перца, кайенского, серрано, поблано, чили или табаско. Авторы рецепта использовали 5 венгерских перцев, 12 халапеньо и 2 кайенских.

Как приготовить маринад для перца?

Рассол готовится из литра фильтрованной воды и трех столовых ложек соли, а из специй понадобятся измельченный чеснок, семена кориандра, орегано, черный перец горошком и молотый черный перец.

"Рецепт занимает примерно десять минут и не требует специального оборудования - достаточно базовых специй и банки", - говорится в материале.

Перец нужно тщательно вымыть, обрезать плодоножки и нарезать кольцами - удалять семена не обязательно. С перцем лучше работать в перчатках, поскольку масла из перца могут вызвать раздражение кожи.

Половину стакана воды доводят до кипения, после чего заливают ею соль и специи в стерилизованной банке и тщательно перемешивают до растворения соли. Нарезанный перец плотно укладывают в банку, слегка прижимая, а затем доливают чистую холодную воду, пока перец полностью не покроется жидкостью.

Банку плотно закрывают и оставляют в холодильнике минимум на сутки перед употреблением.

Со временем острота перца естественным образом уменьшается, а вкус становится мягче - и это хорошо сочетается практически с любым блюдом.

Как писал Главред, если в конце дачного сезона на кустах осталось много зеленых помидоров, не обязательно ждать, пока они дозреют, или отправлять урожай в компост. Из недозрелых плодов можно приготовить необычное варенье, которое станет дополнением к завтраку или оригинальной закуской.

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