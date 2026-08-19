Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

Друзья подчеркивают, что дочь всегда была главным приоритетом в жизни Панеттьери.

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Хайден Пенетьерри собиралась к дочери / Коллаж Главред, фото Instagram/haydenpanettiere

Кратко:

Что собиралась сделать актриса

Какое решение она приняла в отношении дочери

Американская актриса Хайден Панеттьери планировала поездку в Украину, чтобы встретиться со своей 11-летней дочерью Кайей, однако не успела реализовать эти планы - звезда трагически скончалась в возрасте 36 лет.

По словам близкого друга актрисы, незадолго до смерти Панеттьери говорила о желании взять отпуск и провести время с дочерью. Кайя жила в Украине вместе с отцом - бывшим женихом актрисы, боксером Владимиром Кличко. Об этом сообщает Page Six.

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Как выглядит дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко / фото: twitter.com, Хайден Панеттьери

Несмотря на то что в 2018 году Панеттьери передала опеку над дочерью отцу на фоне борьбы с послеродовой депрессией и зависимостями, она сохраняла с Кайей тесную эмоциональную связь. Актриса регулярно общалась с ней по видеосвязи и старалась навещать при первой возможности.

Друзья подчеркивают, что дочь всегда была главным приоритетом в жизни Панеттьери. "Она любила ее больше всего", - рассказал один из близких людей актрисы, добавив, что Кайя была центром ее мира.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Хайден Панеттьери

Смерть актрисы стала шоком для ее окружения. По предварительным данным, речь может идти о передозировке, однако официальная причина пока не подтверждена.

Хейден Панеттьери известна по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Ее внезапная смерть и несостоявшаяся встреча с дочерью стали трагическим завершением истории, в центре которой всегда оставалась семья и материнство.

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О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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