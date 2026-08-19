Опасно для людей: женщина нашла в подвале "сокровища" своего прадеда

Пара купила дом, построенный почти 200 лет назад, и нашла в подвале десятки старинных банок с содержимым, которое опасно исследовать самим.

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Супруги нашли в подвале 200-летнего дома нечто необычное / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@our1834home

Вы узнаете:

Что супруги обнаружили в подвале 200-летнего дома

Почему владельцы боятся открывать старинные банки

Какие тайны все еще скрывают запертые шкафы

Обычный ремонт старинного дома неожиданно превратился для американской семьи в настоящее расследование. Спустившись в подвал, новые владельцы обнаружили десятки запечатанных банок, содержимое которых могло храниться там на протяжении нескольких поколений.

Соммер Дюран и ее муж Антонио этой весной переехали в семейный дом в американском штате Мичиган (США). Здание было построено еще в 1834 году, поэтому супруги предполагали, что во время реставрации им могут попасться вещи прежних жильцов. Об этом пишет People.

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"Каждая комната, кажется, рассказывает еще одну часть истории нашей семьи", - рассказала американка.

По словам женщины, в доме сохранились оригинальная мебель, старые семейные фотографии и корзины, которыми рабочие когда-то пользовались во время сбора яблок. Сам сад на территории усадьбы посадил ее прапрадед.

Дом оказался семейной "капсулой времени"

На этом открытия не закончились. Среди оставленных вещей супруги обнаружили старую деревянную колыбель, исторические документы и опубликованную в XIX веке иллюстрацию дома.

"Мы также нашли старую деревянную колыбель, в которой укачивали моего прапрадеда", - поделилась владелица.

В доме сохранились оригинальная мебель и старые семейные фотографии / Фото: tiktok.com/@our1834home

Однако наиболее загадочная находка ждала супругов не в жилых комнатах, а в подвале. За деревянными дверцами старых шкафов находились десятки банок для домашнего консервирования.

Емкости отличались размерами, формой и маркировкой. Некоторые из них, предположительно, были изготовлены в конце XIX или начале XX века.

Часть сосудов оказалась пустой, но в других до сих пор находились продукты неизвестного происхождения. Судя по состоянию находок, отдельные банки могли оставаться запечатанными десятилетиями.

Супруги решили не открывать загадочные консервы

Сначала Соммер заинтересовало содержимое банок, хотя одновременно находка вызвала у нее неприятные ощущения. Позднее изучение маркировок и названий производителей превратилось в своеобразную охоту за сокровищами.

Среди оставленных в подвале предметов обнаружились редкие банки, способные представлять интерес для коллекционеров. Однако проверять их содержимое самостоятельно владельцы не собираются.

Супруги решили не открывать загадочные консервы / Фото: tiktok.com/@our1834home

Старые домашние консервы могут быть опасны, даже если внешне емкости кажутся неповрежденными. В продуктах, которые хранились с нарушением технологии, возможно образование ботулинического токсина. Его нельзя определить по внешнему виду, вкусу или запаху, а употребление зараженной пищи способно привести к тяжелому отравлению.

Соммер рассматривает более безопасный вариант: некоторые запечатанные банки могут передать университету или исследователям для изучения в специальных условиях.

Смотрите в видео о том, что супруги нашли в подвале старого дома:

@our1834home You asked for an update on the mystery blue Ball jar… so here it is. ? I cleaned the outside so we could FINALLY get a better look at what’s been hiding in there all these years. And somehow I have even more questions now. ? Is it a giant mushroom?? A bundle of grapes?? Something else entirely?! ?? I’m still not brave enough to open it all the way because absolutely not. ? What do YOU think is inside this jar? And do I eventually have to open it?! ? ♬ original sound - our1834home

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.

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Об источнике: People People - американский еженедельный журнал о знаменитостях, издаваемый компанией Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. Журнал имеет самую большую аудиторию среди всех американских изданий - 46,6 миллиона читателей. В октябре 2005 года журнал Advertising Age назвал его "Журналом года" за достижения в рекламной и редакционной сферах.

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