Доллар обвалился, а евро стремительно взлетел вверх: новый курс валют на 20 августа

НБУ опубликовал обновленный курс валют на четверг, 20 августа.

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Курс валют на 20 августа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 20 августа

Как изменился курс евро

Что будет с курсом злотого 20 августа

В четверг, 20 августа, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар начал падать после незначительного удорожания, а евро несколько укрепил свои позиции. Курс злотого по отношению к гривне практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 20 августа

В четверг официальный курс доллара США несколько снизился. НБУ ослабил курс американской валюты на 7 копеек - до 44,70 гривны за доллар.

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Курс евро на 20 августа

Зато курс евро пошел вверх. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,86 гривны за один евро, то есть гривна ослабла на 3 копейки.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 20 августа

Злотый также ослабил свои позиции. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 20 августа по сравнению с 19 августа на 1 копейку - до 11,98 гривны.

Что будет с курсом доллара во второй половине августа - прогноз эксперта

Эксперт Андрей Шевчишин заявил, что во второй половине августа гривна может оказаться под дополнительным давлением из-за сокращения валютных поступлений от экспорта и роста импорта.

По его словам, проблемы с портами могут сказаться на валютном рынке с задержкой в 2–4 недели. В то же время Украина увеличивает закупки газа и готовится к отопительному сезону, а после окончания отпусков может вырасти спрос населения на валюту.

Базовый прогноз эксперта предполагает курс доллара на уровне 45–46 грн, наличный курс - 45,20–46 грн. При негативном сценарии доллар может подорожать до 46–46,50 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости по теме

Как писал Главред, в среду, 19 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар США и евро несколько подорожали, тогда как польский злотый подешевел по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что повышенные ставки по гривневым депозитам могут сдерживать спрос населения на валюту. По его расчетам, вклад на шесть месяцев под 17,5% годовых приносит около 6,74% чистой прибыли после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в сфере денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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