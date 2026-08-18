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В Украине взлетят цены на продукты: раскрыто, что подорожает в первую очередь

Алексей Тесля
18 августа 2026, 21:06
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Цены могут вырасти более чем на 10%, поскольку бизнесу придётся компенсировать понесённые убытки.
Цены на продукты
В Украине растут цены на продукты / коллаж: Главред, фото pixabay

Важное из заявлений Жупинас:

  • Цены могут вырасти более чем на 10%
  • Цена на молочную продукцию поднимется

Рост себестоимости производства и потери торговых сетей из-за повреждения запасов могут привести к заметному подорожанию молочной продукции в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН заявила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

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По её словам, цены могут вырасти более чем на 10%, поскольку бизнесу придётся компенсировать понесённые убытки.

"Подорожание будет однозначно. Мы должны понимать, что все эти потери бизнеса – они так или иначе лягут на плечи обычного украинского потребителя. Я думаю, что подорожание будет не на 5% и не на 10%. На 5–10% мы ожидали подорожание в виде инфляции – у нас почти 9% годовой инфляции. Я думаю, что подорожание будет больше, потому что нужно будет каким-то образом перекрывать все эти убытки", – прогнозирует Жупинас.

При этом производители молока не обязательно получат дополнительный доход. По словам эксперта, фермерские хозяйства уже около полугода работают с убытками, а дополнительная наценка может в первую очередь пойти на покрытие потерь ритейла.

"Цена на молочную продукцию поднимется – но фермер, производящий молоко, за свое сырье более высокую цену не увидит. Потому что вот эта разница, на которую поднимут цены, будет направлена на то, чтобы покрыть убытки прежде всего ритейла. И фермер снова останется без этих средств", – считает Жупинас.

Почему растут цены на продукты в Украине
/ Главред - инфографика

Эксперт также указала на стремление торговых сетей переложить финансовые риски на участников всей производственной цепочки.

"Сети уже заранее предупреждают перерабатывающие заводы о том, что они за предыдущую продукцию, которая была повреждена, платить не будут. Потому что у них нет на это средств. И следующие свои риски они также хотят переложить на перерабатывающие предприятия. А те, в свою очередь, переложат на фермеров как на начало всей цепочки", – говорит Жупинас.

Цены на продукты в Украине могут вырасти: названы главные причины

Украинский рынок продуктов может столкнуться с новым повышением цен. Одним из ключевых факторов способно стать подорожание топлива, которое напрямую увеличивает расходы на перевозку и доставку товаров.

Если возникнут перебои с горючим или его стоимость заметно возрастёт, дополнительные затраты перевозчиков и бизнеса в конечном итоге могут быть заложены в цены для покупателей.

Экономист Зиновий Свереда считает, что первые последствия украинцы могут ощутить уже в ближайшие недели. При этом ситуация на рынке энергоресурсов остаётся одним из важных факторов, влияющих на внутренние цены.

Дополнительное давление создаёт зависимость Украины от импортных энергоносителей. Изменение их стоимости на мировом рынке отражается на расходах производителей, логистических компаний и торговых сетей.

В результате рост цен на топливо и увеличение транспортных затрат могут привести к дальнейшему удорожанию продуктов в украинских магазинах.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, если из-за российских атак работа украинских портов будет ограничена, это неоднозначно отразится на ценах на различные товары.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

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О персоне: Елена Жупинас

Елена Жупинас - заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Украины. Специалист работает в сфере молочной отрасли и аграрного рынка, занимается аналитикой производства, потребления и ценовых тенденций на рынке молочной продукции. Регулярно комментирует для СМИ ситуацию в молочном секторе, в частности вопросы спроса, экспорта и сезонных колебаний цен.

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