Затмение Луны 27–28 августа — следующего придется ждать до 2028 года

О чём вы узнаете:
- Когда произойдет глубокое частичное лунное затмение
- В каких регионах его можно будет наблюдать
- Как подготовить технику для съемки Луны
В ночь с 27 на 28 августа произойдет очень глубокое частичное лунное затмение, которое станет одним из самых интересных астрономических событий года. Оно произойдет примерно через две недели после солнечного затмения 12 августа и может подарить наблюдателям зрелищную картину. Главред расскажет подробнее.
Ранее мы сообщали, что магнитные бури 18 августа достигнут пика Kp 4,00. Геомагнитные колебания усилятся утром, а на следующий день ожидается более спокойная обстановка.
Как сообщает издание Live Science, более 96% диска Луны погрузится в тень Земли. Это не будет полным лунным затмением, однако спутник Земли может приобрести выраженный медно-красный оттенок. По данным издания, это будет самое глубокое лунное затмение до 31 декабря 2028 года.
Основные особенности предстоящего затмения
Безопасность для глаз
В отличие от солнечного затмения, лунное затмение совершенно безопасно для наблюдения невооруженным глазом.
Продолжительность
Затмение будет происходить постепенно в течение нескольких часов, поэтому у наблюдателей будет достаточно времени для настройки фототехники.
Сезон затмений
Солнечные и лунные затмения могут происходить в течение одного сезона затмений - периода продолжительностью около 34 дней, когда геометрия орбит позволяет возникать таким явлениям.
Где и как наблюдать лунное затмение
Возможность наблюдения будет зависеть от конкретного региона:
- Северная и Южная Америка: во многих районах все фазы затмения будут видны на ночном небе, что создаст благоприятные условия для наблюдений.
- Европа: Затмение можно будет наблюдать перед рассветом, когда Луна будет приближаться к западному горизонту.
Как фотографировать и наблюдать затмение
Поскольку явление продлится достаточно долго, оно станет хорошей возможностью для астрономических наблюдений и фотосъемки. Для этого можно использовать различное оборудование:
- беззеркальную или зеркальную камеру с телеобъективом;
- бинокль или любительский телескоп;
- современный автоматизированный телескоп;
- смартфон с мощным зумом.
Для получения качественного кадра стоит заранее выбрать удачный ракурс и проверить настройки оборудования. Особенно эффектно Луна может смотреться на фоне ночного пейзажа или архитектурных объектов.
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Об источнике: Live Science
Live Science - один из крупнейших и наиболее авторитетных научно-популярных сайтов.
Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.
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