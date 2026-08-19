Затмение Луны 27–28 августа — следующего придется ждать до 2028 года

Лунное затмение 28 августа можно будет наблюдать в Европе перед рассветом. Затмение окрасит Луну в медно-красный оттенок/

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Лунное затмение 27–28 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда произойдет глубокое частичное лунное затмение

В каких регионах его можно будет наблюдать

Как подготовить технику для съемки Луны

В ночь с 27 на 28 августа произойдет очень глубокое частичное лунное затмение, которое станет одним из самых интересных астрономических событий года. Оно произойдет примерно через две недели после солнечного затмения 12 августа и может подарить наблюдателям зрелищную картину. Главред расскажет подробнее.

Ранее мы сообщали, что магнитные бури 18 августа достигнут пика Kp 4,00. Геомагнитные колебания усилятся утром, а на следующий день ожидается более спокойная обстановка. видео дня

Как сообщает издание Live Science, более 96% диска Луны погрузится в тень Земли. Это не будет полным лунным затмением, однако спутник Земли может приобрести выраженный медно-красный оттенок. По данным издания, это будет самое глубокое лунное затмение до 31 декабря 2028 года.

Основные особенности предстоящего затмения

Безопасность для глаз

В отличие от солнечного затмения, лунное затмение совершенно безопасно для наблюдения невооруженным глазом.

Продолжительность

Затмение будет происходить постепенно в течение нескольких часов, поэтому у наблюдателей будет достаточно времени для настройки фототехники.

Сезон затмений

Солнечные и лунные затмения могут происходить в течение одного сезона затмений - периода продолжительностью около 34 дней, когда геометрия орбит позволяет возникать таким явлениям.

Где и как наблюдать лунное затмение

Возможность наблюдения будет зависеть от конкретного региона:

Северная и Южная Америка: во многих районах все фазы затмения будут видны на ночном небе, что создаст благоприятные условия для наблюдений.

во многих районах все фазы затмения будут видны на ночном небе, что создаст благоприятные условия для наблюдений. Европа: Затмение можно будет наблюдать перед рассветом, когда Луна будет приближаться к западному горизонту.

Как фотографировать и наблюдать затмение

Поскольку явление продлится достаточно долго, оно станет хорошей возможностью для астрономических наблюдений и фотосъемки. Для этого можно использовать различное оборудование:

беззеркальную или зеркальную камеру с телеобъективом;

бинокль или любительский телескоп;

современный автоматизированный телескоп;

смартфон с мощным зумом.

Для получения качественного кадра стоит заранее выбрать удачный ракурс и проверить настройки оборудования. Особенно эффектно Луна может смотреться на фоне ночного пейзажа или архитектурных объектов.

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Об источнике: Live Science Live Science - один из крупнейших и наиболее авторитетных научно-популярных сайтов. Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории. Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

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