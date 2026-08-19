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Затмение Луны 27–28 августа - следующего придется ждать до 2028 года

Марина Иваненко
19 августа 2026, 13:31
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Лунное затмение 28 августа можно будет наблюдать в Европе перед рассветом. Затмение окрасит Луну в медно-красный оттенок/
Лунное затмение 27–28 августа
Лунное затмение 27–28 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Когда произойдет глубокое частичное лунное затмение
  • В каких регионах его можно будет наблюдать
  • Как подготовить технику для съемки Луны

В ночь с 27 на 28 августа произойдет очень глубокое частичное лунное затмение, которое станет одним из самых интересных астрономических событий года. Оно произойдет примерно через две недели после солнечного затмения 12 августа и может подарить наблюдателям зрелищную картину. Главред расскажет подробнее.

Ранее мы сообщали, что магнитные бури 18 августа достигнут пика Kp 4,00. Геомагнитные колебания усилятся утром, а на следующий день ожидается более спокойная обстановка.

видео дня

Как сообщает издание Live Science, более 96% диска Луны погрузится в тень Земли. Это не будет полным лунным затмением, однако спутник Земли может приобрести выраженный медно-красный оттенок. По данным издания, это будет самое глубокое лунное затмение до 31 декабря 2028 года.

Основные особенности предстоящего затмения

Безопасность для глаз

В отличие от солнечного затмения, лунное затмение совершенно безопасно для наблюдения невооруженным глазом.

Продолжительность

Затмение будет происходить постепенно в течение нескольких часов, поэтому у наблюдателей будет достаточно времени для настройки фототехники.

Сезон затмений

Солнечные и лунные затмения могут происходить в течение одного сезона затмений - периода продолжительностью около 34 дней, когда геометрия орбит позволяет возникать таким явлениям.

Где и как наблюдать лунное затмение

Возможность наблюдения будет зависеть от конкретного региона:

  • Северная и Южная Америка: во многих районах все фазы затмения будут видны на ночном небе, что создаст благоприятные условия для наблюдений.
  • Европа: Затмение можно будет наблюдать перед рассветом, когда Луна будет приближаться к западному горизонту.

Как фотографировать и наблюдать затмение

Поскольку явление продлится достаточно долго, оно станет хорошей возможностью для астрономических наблюдений и фотосъемки. Для этого можно использовать различное оборудование:

  • беззеркальную или зеркальную камеру с телеобъективом;
  • бинокль или любительский телескоп;
  • современный автоматизированный телескоп;
  • смартфон с мощным зумом.

Для получения качественного кадра стоит заранее выбрать удачный ракурс и проверить настройки оборудования. Особенно эффектно Луна может смотреться на фоне ночного пейзажа или архитектурных объектов.

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Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и наиболее авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

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