Один кухонный продукт освежит ковер за 15 минут: что нужно сделать

Освежить ковер и избавиться от неприятного запаха можно всего за несколько простых шагов.

https://glavred.info/dim/odin-kuhonnyy-produkt-osvezhit-kover-za-15-minut-chto-nuzhno-sdelat-10789598.html Ссылка скопирована

Как освежить ковер в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Как освежить ковер в домашних условиях

Как убрать запах с ковра

Обычная уборка пылесосом не всегда гарантирует чистоту ковра. В волокнах остаются шерсть животных, следы от напитков или жира, которые со временем создают неприятный запах и делают поверхность тусклой.

Главред расскажет, как вернуть ковру свежесть без лишних затрат.

видео дня

Как освежить ковер за 15 минут

Эксперты по уборке рекомендуют обратить внимание на пищевую соду, обладающую естественными щелочными свойствами. Как пишет Express, она растворяет жир и грязь, а главное - нейтрализует запахи. Достаточно равномерно посыпать ковер содой, оставить на 15 минут и пропылесосить. За это время она впитывает запахи и загрязнения, а ковер становится свежее.

Для более глубокой очистки рекомендуем оставить соду на ночь. Утром достаточно пройтись пылесосом - и результат будет ещё заметнее. Перед использованием стоит протестировать средство на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно безопасно для конкретного материала.

Зачем добавлять соду при стирке / Инфографика: Главред

Простой раствор для пятен

Если на ковре остались локальные пятна, поможет раствор из двух чайных ложек средства для мытья посуды в пол-литра прохладной воды. Нанесите его щеткой с мягкой щетиной, двигаясь от краев пятна к центру, чтобы оно не растекалось. Затем промокните участок кухонным полотенцем и оставьте сохнуть. После высыхания достаточно пройтись пылесосом - и ковер снова будет выглядеть опрятно.

Смотрите видео о том, как быстро очистить ковер:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред