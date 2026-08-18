Людей призывают смешать сухую лаванду с содой: в чём причина

Сушеные цветы служат в качестве ароматизатора, а пищевая сода - в качестве мягкого абразива для раковин и кухонных поверхностей.

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Зачем сухую лаванду смешивают с содой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Зачем смешивать соду с сушеной лавандой

Чем плющ похож на стиральный порошок

Почему мрамор не переносит уксусных растворов

Сушеные цветы лаванды в сочетании с пищевой содой дают готовое средство для уборки без какой-либо бытовой химии. Сода действует как мягкий абразив и удаляет загрязнения, а растительная составляющая отвечает за аромат и перебивает посторонние запахи, сообщает.

Рецепт сводится к одному шагу: сушеную лаванду просто смешивают с содой. Консистенция зависит от объема жидкости - без воды получается порошок, с водой образуется паста, похожая на кремообразные чистящие средства из магазина. Такой смесью обрабатывают раковины, умывальники и рабочие поверхности на кухне, пишет польское издание Gazeta.

Плющ как альтернатива стиральному порошку

Список растений, которые применяют в хозяйстве, не ограничивается лавандой. В листьях обычного плюща содержатся сапонины - природные вещества, образующие пену при контакте с водой, и именно на этом свойстве основан домашний вариант средства для стирки.

Еще один распространенный рецепт - розмарин, залитый белым уксусом. Растение выдерживают в жидкости, а полученный настой переливают в пульверизатор и используют в качестве спрея для чистки; эфирные масла придают ему выразительный свежий запах.

Когда самодельные средства могут навредить

Перед полноценным использованием любую смесь рекомендуют протестировать на небольшом незаметном участке. Отдельное предупреждение касается уксуса: его не наносят на мрамор, натуральный камень и другие материалы, чувствительные к кислотам.

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Об источнике: Gazeta.pl Gazeta.pl - один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и оставить собственные комментарии по той или иной теме.

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