Людей призывают смешать сухую лаванду с содой: в чём причина

Вы узнаете:
- Зачем смешивать соду с сушеной лавандой
- Чем плющ похож на стиральный порошок
- Почему мрамор не переносит уксусных растворов
Сушеные цветы лаванды в сочетании с пищевой содой дают готовое средство для уборки без какой-либо бытовой химии. Сода действует как мягкий абразив и удаляет загрязнения, а растительная составляющая отвечает за аромат и перебивает посторонние запахи, сообщает.
Рецепт сводится к одному шагу: сушеную лаванду просто смешивают с содой. Консистенция зависит от объема жидкости - без воды получается порошок, с водой образуется паста, похожая на кремообразные чистящие средства из магазина. Такой смесью обрабатывают раковины, умывальники и рабочие поверхности на кухне, пишет польское издание Gazeta.
Плющ как альтернатива стиральному порошку
Список растений, которые применяют в хозяйстве, не ограничивается лавандой. В листьях обычного плюща содержатся сапонины - природные вещества, образующие пену при контакте с водой, и именно на этом свойстве основан домашний вариант средства для стирки.
Еще один распространенный рецепт - розмарин, залитый белым уксусом. Растение выдерживают в жидкости, а полученный настой переливают в пульверизатор и используют в качестве спрея для чистки; эфирные масла придают ему выразительный свежий запах.
Когда самодельные средства могут навредить
Перед полноценным использованием любую смесь рекомендуют протестировать на небольшом незаметном участке. Отдельное предупреждение касается уксуса: его не наносят на мрамор, натуральный камень и другие материалы, чувствительные к кислотам.
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Об источнике: Gazeta.pl
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