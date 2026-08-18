Зачем садоводы поливают террасу водкой: лайфхак решает назойливую проблему

Если сорняки упорно пробиваются сквозь плитку или растут в труднодоступных местах, на помощь может прийти необычное домашнее средство.

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Зачем опытные садоводы поливают террасу водкой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем поливать террасу водкой

Как это поможет избавиться от сорняков

Как правильно приготовить раствор из водки

В борьбе с сорняками садоводы нередко прибегают к простым и доступным решениям. Одним из таких считается использование водки - метод, который может показаться странным, но имеет практическое объяснение.

Спирт способен высушивать листья нежелательных растений, и именно поэтому его применяют там, где другие средства не помогают, пишет Главред со ссылкой на Express.

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Как работает метод с водкой

Для приготовления смеси разбавьте водку водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Раствор нужно перелить в бутылку с распылителем и обработать сорняки в сухой солнечный день. Именно солнце усиливает действие спирта, давая ему время высушить листья. Важно помнить: распылять нужно только на сорняки, ведь смесь может повредить и другие растения.

Когда стоит применять

Водка не заменяет гербициды или регулярный уход за садом, но может пригодиться в сложных случаях. Например, когда сорняки пробиваются сквозь тротуар, плитку или растут в узких щелях, где другие методы малоэффективны.

Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Специалисты советуют не тратить на это качественный алкоголь. Для борьбы с сорняками подойдет любая водка, даже самая дешевая.

Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков на брусчатке:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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