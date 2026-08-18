Зачем садоводы поливают террасу водкой: лайфхак решает назойливую проблему

Вы узнаете:
- Зачем поливать террасу водкой
- Как это поможет избавиться от сорняков
- Как правильно приготовить раствор из водки
В борьбе с сорняками садоводы нередко прибегают к простым и доступным решениям. Одним из таких считается использование водки - метод, который может показаться странным, но имеет практическое объяснение.
Спирт способен высушивать листья нежелательных растений, и именно поэтому его применяют там, где другие средства не помогают, пишет Главред со ссылкой на Express.
Как работает метод с водкой
Для приготовления смеси разбавьте водку водой и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Раствор нужно перелить в бутылку с распылителем и обработать сорняки в сухой солнечный день. Именно солнце усиливает действие спирта, давая ему время высушить листья. Важно помнить: распылять нужно только на сорняки, ведь смесь может повредить и другие растения.
Когда стоит применять
Водка не заменяет гербициды или регулярный уход за садом, но может пригодиться в сложных случаях. Например, когда сорняки пробиваются сквозь тротуар, плитку или растут в узких щелях, где другие методы малоэффективны.
Специалисты советуют не тратить на это качественный алкоголь. Для борьбы с сорняками подойдет любая водка, даже самая дешевая.
Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков на брусчатке:
@povilnozhity Народное средство от сорняков на брусчатке. Проверяю результат. Решила протестировать народное средство в борьбе с сорняками на брусчатке. Действительно ли оно поможет без использования гербицидов? Начинаю эксперимент и обязательно покажу результат через несколько дней. Рецепт средства: 1 л уксуса, 200 г соли, 1 ст. л. моющего средства #сорняки #брусчатка #огород #огород #дача #народныесредства #эксперимент#хозяйство#tiktokstudio♬ оригинальная аудиозапись – Жить медленно - Жить медленно
Читайте также:
- Первый весенний урожай: перечень овощей, которые стоит посеять осенью
- Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу
- Что не поздно посадить в августе: перечень культур, которые успеют дать урожай
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред