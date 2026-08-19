Людей призывают рассыпать соду вокруг унитаза: в чем причина

Натуральный абсорбент помогает поддерживать проблемную зону в сухом состоянии, но полноценную уборку он не заменяет.

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Зачем опытные хозяйки насыпают соду вокруг унитаза / Коллаж: Главред, фото: magnific, скриншот из видео на YouTube

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Куда именно насыпать соду в ванной

Сколько времени средство должно оставаться на полу

Чем убрать соду после процедуры

Все больше людей насыпают пищевую соду вокруг основания унитаза - в углу ванной комнаты, где скапливаются влага, пыль и мелкие брызги, которые со временем становятся источником неприятных запахов. Средство действует как натуральный абсорбент и снижает поверхностную влажность, поддерживая эту зону более сухой, чтобы конденсат не успевал скапливаться, сообщает El Cronista.

Популярность метода объясняется двумя причинами: сода стоит недорого и имеет широкий спектр применения в быту, поэтому давно входит в базовый набор домашних средств для уборки.

Что дает этот прием, помимо сухости

Эффект не ограничивается поглощением воды. Порошок нейтрализует посторонние запахи в помещении и упрощает последующую уборку пола возле сантехники, так как присохшие загрязнения после его применения становятся более мягкими.

Еще один аргумент - сокращение использования агрессивной химии в домашней рутине. Натуральный и недорогой порошок не оставляет после себя резкого запаха, характерного для многих промышленных моющих средств.

В то же время у этого метода есть четкий предел: контроль влажности и запахов не означает дезинфекции. Бактерии и вирусы сода не уничтожает, поэтому она работает лишь как дополнение к тщательной уборке, а не ее замена.

Как правильно применять

Процедура состоит из нескольких шагов и не требует дополнительных инструментов. Сначала пол в ванной подметают и моют, а зону вокруг унитаза полностью высушивают.

Далее тонким слоем насыпают порошок по всей поверхности и оставляют на несколько часов или на ночь - продолжительность зависит от того, насколько влажный участок. После этого остатки убирают веником, щеткой с мягкой щетиной или влажной тряпкой.

Повторять процедуру можно каждый раз, когда возникает необходимость, включив её в привычный график уборки дома.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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