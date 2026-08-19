Температура подскочит до +30°С: украинцев предупредили о новой волне жары

Прежде чем Украину в очередной раз охватит жара, в большинстве областей наступит кратковременный период комфортной погоды.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-podskochit-do-300s-ukraincev-predupredili-o-novoy-volne-zhary-10789550.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 19 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как изменится температура 19 августа

Где в Украине будет жарко, до +30 градусов

Погода в Украине сегодня, 19 августа, будет нестабильной в большинстве областей из-за атмосферного фронта, который вызовет колебания давления и влажности воздуха. Об этом сообщил Укргидрометцентр .

За фронтом будет продвигаться прохладный воздух с запада, поэтому у украинцев будет кратковременная "передышка" от жары. В течение дня ожидаются комфортные температуры.

видео дня

"Теплее всего – на юге и востоке страны. Облачно с прояснениями... Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с", – говорится в сообщении.

Температура воздуха до конца суток будет колебаться в пределах +21–+26 градусов, на крайнем востоке страны ожидается до +30 градусов.

Погода в Украине 19 августа / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Киеве и области 19 августа

В Киевской области и в столице среда будет облачной с прояснениями. Осадков днем синоптики не прогнозируют. Ветер будет западный 7–12 м/с. Температура по области будет колебаться в пределах +21–+26 градусов, в Киеве прогнозируют +23–+25 градусов.

Погода в Киеве 19 августа / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине в начале осени

Главред писал, что по предварительным расчетам специалистов по сезонным моделям, начало сентября может пройти под знаком теплой, а порой почти летней погоды. Причина заключается в том, что в начале осени поверхность земли и водоемы все еще сохраняют значительный запас тепла, накопленного в течение лета.

Поэтому даже при постепенном сокращении продолжительности светового дня дневная температура в первой половине сентября может оставаться достаточно высокой. Однако с каждым днем будет увеличиваться разница между дневной и ночной температурой.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине в ближайшие дни будет теплее средних многолетних показателей. Особенно жарко будет в центральных и южных областях, где в отдельные дни температура воздуха достигнет +36…+38 °С.

Ранее стало известно, что 19 августа по всей Украине прогнозируется комфортный температурный режим - +23–+29 градусов. Далее в течение недели жара снова усилится.

Накануне синоптик Наталья Диденко предупредила, что жаркие дни в Украине перед осенью еще возможны, однако при этом ночи будут значительно холоднее, чем во время предыдущих волн жары.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Другие новости:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред