Украину накроет новая волна сильной жары: когда раскалит до +38 °С

Над частью страны периодически будут проходить грозовые дожди, местами с градом и шквалами.

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Погода в Украине с 17 по 23 августа / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 17–23 августа

Где температура поднимется до +38 °С

Какие области накроют грозы, град и шквалы

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплее средних многолетних показателей. Особенно жарко будет в центральных и южных областях, где в отдельные дни температура воздуха достигнет +36…+38 °С. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В то же время в западных и северо-западных областях периодически будут проходить кратковременные дожди с грозами. Местами возможны град и шквалы. Самая сухая погода ожидается в юго-восточной части страны.

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Погода 17 августа

В понедельник, 17 августа, в западных областях днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. На Полесье возможны град и шквалы со скоростью 17–22 м/с.

На остальной территории Украины осадков не ожидается. Ветер будет юго-западным, 3–8 м/с ночью и 7–12 м/с днём.

Ночью температура составит +15…+20 °С. Днем воздух прогреется до +31…+36 °С. Вдоль морского побережья и на Волыни будет прохладнее - +24…+29 °С.

Погода в Украине 17 августа / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 18 августа

Во вторник, 18 августа, ночью в западных областях ожидаются значительные дожди. Днем осадки распространятся на Одесскую, Черкасскую и Киевскую области.

Местами возможны грозы, град и шквалы до 15–20 м/с. В остальных регионах будет преимущественно сухо.

Ночью температура составит +15…+20 °С. Днем - +31…+36 °С. В западной части страны температура снизится до +18…+24 °С.

Погода в Украине 18 августа / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 19 августа

В среду, 19 августа, ночью кратковременные дожди с грозами пройдут в центральных, северных и северо-восточных областях. Днем осадки возможны на крайнем западе.

Местами прогнозируются шквалы со скоростью 15–20 м/с. На остальной территории страны будет сухо.

Ночью температура опустится до +9…+14 °С. Днем воздух прогреется до +21…+26 °С, а на крайнем востоке и в Одесской области - до +26…+31 °С.

Погода в Украине 19 августа / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 20 августа

В четверг, 20 августа, ночью кратковременные дожди ожидаются в северо-западных областях. Днем на большей части территории Украины осадков не будет. Ветер западный и юго-западный, 7–12 м/с.

Ночью температура составит +13…+19 °С. Днем в западных и северных областях будет +22…+27 °С, а в центральных, южных и восточных регионах - +29…+35 °С.

Погода в Украине 20 августа / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 21 августа

В пятницу, 21 августа, в западных и северо-западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Ветер днем будет южным и юго-западным, 7–12 м/с.

Ночью температура составит +15…+20 °С. Днем в северо-западной части страны будет +25…+30 °С, а в других регионах - +32…+37 °С.

Погода 22 августа

В субботу, 22 августа, в северных и западных областях сохранится нестабильная погода с кратковременными грозовыми дождями. В других регионах будет сухо и жарко. Ветер днём южный и юго-западный, 7–12 м/с.

Ночью температура составит +17…+22 °С. Днём в северо-западных областях будет +25…+30 °С, тогда как на остальной территории столбики термометров покажут +33…+38 °С.

Погода 23 августа

В воскресенье, 23 августа, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Лишь ночью местами в центральных и северных регионах возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер будет преимущественно северным, 5–10 м/с. В северных и западных областях ночью температура составит +10…+15 °С, днем - +23…+28 °С. На остальной территории ночью ожидается +16…+21 °С, а днём - +29…+34 °С.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, что 16 августа погода в Украине будет теплой и преимущественно сухой. Ночью температура ожидалась в пределах +11…+16 °С, днем - +27…+32 °С, ветер 3–8 м/с, согласно сообщению.

Центр прогнозирования космической погоды сообщил об ожидаемой геомагнитной обстановке на период 15–19 августа. Прогнозировалось, что 17–18 августа возможно повышение активности до Kp около 4, а 19 августа индекс Kp может вырасти до 5, что соответствует слабой буре G1.

Как ранее сообщал Главред, Наталья Диденко рассказала о приближении холодного атмосферного фронта с запада и его влиянии на температуру 17 августа. Синоптик указала, что это приведет к резкому похолоданию в отдельных регионах уже в понедельник.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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