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Выборы во время войны: СМИ узнали об ответе ОП на идею Федорова

Алексей Тесля
19 августа 2026, 00:55
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Организация голосования требует гораздо большего, чем просто создание самого механизма, считают в ОП.
Михаил Федоров станет новым министром обороны Украины
У Владимира Зеленского ответили на предложение Михаила Федорова / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

  • Ключевой проблемой остаются условия безопасности, говорят в ОП
  • На Банковой считают, что организация голосования требует гораздо большего

В Офисе Президента отреагировали на заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова, в он котором призвал найти механизм для проведения выборов в условиях войны.

На Банковой заявили, что у них нет возражений против выборов как таковых. Однако ключевой проблемой остаются условия безопасности, цитирует LIGA.net источник в ОП.

видео дня

В ОП отметили, что организация голосования требует гораздо большего, чем просто создание самого механизма.

"Пусть проводит между баллистиками, что тут скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс – это больше, чем придумать, как голосовать",– отметил собеседник издания.

Он добавил, что российские "Шахеды" и баллистика "к сожалению, отвечают на вопросы о выборах за нас".

Михаил Федоров НОВАЯ 2026
/ Инфографика: Главред

Выборы во время войны: мнение эксперта

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что проведение выборов во время войны сопряжено с большими рисками, однако их непроведение несет еще большие риски. Он выступает за проведение в Украине как президентских, так и парламентских выборов.

"Нет, я считаю, что нужно проводить и президентские, и парламентские выборы", – заявил он в интервью изданию "Новини.Live", опубликованном во вторник вечером.

По его словам, в его "идеальной картине мира" до окончания войны президентом остается Владимир Зеленский, который переизбирается на выборах, а в парламенте формируется новая полноценная коалиция.

"Президентская партия может быть одним из участников, но не монобольшинством. И эта коалиция берет на себя ответственность за страну, занимается тем, что ей предписано в Конституции, президент занимается тем, что ему предписано в Конституции с поправкой на военное положение. И таким образом мы с вами получаем, я это называю, восстановление конституционного баланса в стране", – пояснил он.

Кулеба отметил, что после завершения войны можно было бы провести досрочные выборы, однако, по его мнению, политическая система не может долгое время оставаться без обновления.

"Ничто не вечно. И наступает момент, когда система начинает деградировать. Не потому, что Петр плохой, Вася плохой, Елена плохая. Просто система начинает деградировать, потому что она прошла свой пик, и начинается её упадок", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не может допустить упадка политической системы, поскольку она является "каркасом нашего существования как государства и нашего сопротивления".

По словам Кулебы, в истории существует два механизма обновления политической системы – выборы или революция. Он отметил, что как участник двух революций считает их необходимыми, однако новых революций Украине не нужно.

"Мы должны остановиться. Мы должны направить этот революционный ген в конструктивное русло. Соответственно, остаются выборы", – заявил он.

Кулеба считает, что Украина должна либо перезагрузить институты в соответствии с ожиданиями граждан, привнеся в систему "новую энергию и новые идеи", либо продолжить стагнацию, которая, по его словам, напрямую влияет на эффективность страны в войне.

Ранее Главред писал, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины.

Напомним, Федоров заявлял, что не считает свои разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским главной причиной ухода с должности.

Как известно, отставка Федорова стала причиной длительных акций в его поддержку. В Киеве и других городах Украины митингующие требовали вернуть его на должность. Протесты продолжаются более месяца - акции проходили и 18 августа.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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Офис президента Михаил Федоров
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