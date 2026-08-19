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Нагар начнет отпадать сам: как отмыть старую кастрюлю из нержавеющей стали

Анна Косик
19 августа 2026, 12:23
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Блогер поделился проверенным способом очистки старой кастрюли из нержавеющей стали от нагара.
кастрюля
Лучший способ удалить застарелый нагар с кастрюли / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как очистить кастрюлю от многолетнего нагара
  • Какие компоненты нужны для специального раствора для очистки
  • Сколько времени нужно выделить на мытье кастрюли

Застарелый нагар на кастрюле из нержавеющей стали может казаться настолько сильным, что посуду проще выбросить, чем пытаться восстановить. Однако даже кастрюлю с многолетними отложениями жира и копоти можно попробовать очистить с помощью простого домашнего способа.

Главред узнал, что лайфхаком по очистке кастрюли от застарелого нагара и жира поделился автор YouTube-канала "Точка Зрения 360⁰".

видео дня

Как отмыть старый нагар хозяйственным мылом и содой

Для очистки кастрюли автор использовал обычное хозяйственное мыло, кальцинированную соду и горчичный порошок. Сначала хозяйственное мыло натирают на терке, чтобы получить примерно один стакан стружки.

Далее в холодную воду нужно добавить мыло, три столовые ложки соды и горчичный порошок. Этой водой необходимо залить доверху грязную кастрюлю, помещенную в более крупную посуду, которую можно нагревать на плите.

"Сразу лучше высыпать (ингредиенты - Главред) в холодную воду. Потому что если высыпать в горячую воду, пойдёт пена. И пена может выйти на газ через кастрюлю", - предупредил блогер.

Сколько нужно кипятить кастрюлю от нагара

После того как все компоненты добавлены в воду, раствор нужно довести до кипения. Автор потратил на это около 10–15 минут. В процессе очистки нагар начал отставать от поверхности кастрюли.

Как избавиться от нагара: 4 золотых правила
Как избавиться от нагара: 4 золотых правила / Инфографика: Главред

Блогер предупредил, что после первых 10–15 минут нагар ещё может оставаться на кастрюле, если загрязнения очень застарелые. В таком случае кастрюлю можно прокипятить в растворе на несколько минут дольше.

Как дочистить кастрюлю после кипячения

После кипячения кастрюлю нужно достать и оценить состояние поверхности. Остатки загрязнений можно дочистить обычной губкой, а крышку - зубной щеткой по краю.

Смотрите видео о том, как отмыть кастрюлю из нержавеющей стали:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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