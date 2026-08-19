Нагар начнет отпадать сам: как отмыть старую кастрюлю из нержавеющей стали

Блогер поделился проверенным способом очистки старой кастрюли из нержавеющей стали от нагара.

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Лучший способ удалить застарелый нагар с кастрюли / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как очистить кастрюлю от многолетнего нагара

Какие компоненты нужны для специального раствора для очистки

Сколько времени нужно выделить на мытье кастрюли

Застарелый нагар на кастрюле из нержавеющей стали может казаться настолько сильным, что посуду проще выбросить, чем пытаться восстановить. Однако даже кастрюлю с многолетними отложениями жира и копоти можно попробовать очистить с помощью простого домашнего способа.

Главред узнал, что лайфхаком по очистке кастрюли от застарелого нагара и жира поделился автор YouTube-канала "Точка Зрения 360⁰".

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Как отмыть старый нагар хозяйственным мылом и содой

Для очистки кастрюли автор использовал обычное хозяйственное мыло, кальцинированную соду и горчичный порошок. Сначала хозяйственное мыло натирают на терке, чтобы получить примерно один стакан стружки.

Далее в холодную воду нужно добавить мыло, три столовые ложки соды и горчичный порошок. Этой водой необходимо залить доверху грязную кастрюлю, помещенную в более крупную посуду, которую можно нагревать на плите.

"Сразу лучше высыпать (ингредиенты - Главред) в холодную воду. Потому что если высыпать в горячую воду, пойдёт пена. И пена может выйти на газ через кастрюлю", - предупредил блогер.

Сколько нужно кипятить кастрюлю от нагара

После того как все компоненты добавлены в воду, раствор нужно довести до кипения. Автор потратил на это около 10–15 минут. В процессе очистки нагар начал отставать от поверхности кастрюли.

Как избавиться от нагара: 4 золотых правила / Инфографика: Главред

Блогер предупредил, что после первых 10–15 минут нагар ещё может оставаться на кастрюле, если загрязнения очень застарелые. В таком случае кастрюлю можно прокипятить в растворе на несколько минут дольше.

Как дочистить кастрюлю после кипячения

После кипячения кастрюлю нужно достать и оценить состояние поверхности. Остатки загрязнений можно дочистить обычной губкой, а крышку - зубной щеткой по краю.

Смотрите видео о том, как отмыть кастрюлю из нержавеющей стали:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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