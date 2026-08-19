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ВСУ сорвали наступление врага на одном из направлений: в ISW рассказали о ситуации

Дарья Пшеничник
19 августа 2026, 09:42
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Аналитики ISW зафиксировали провал российских атак на нескольких участках севера и востока, тогда как украинские подразделения местами продвинулись вперед.
ВСУ, Фронт, Война
ВСУ успешно провели контратаку в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

видео дня
  • Россияне не продвинулись на севере Сумской области 17-18 августа
  • ВСУ провели контратаку вблизи Могрицы и Садков
  • Под Волчанском армия РФ потеряла больше территории, чем завоевала

Российские войска сорвали собственную попытку расширить наступление на севере Сумской области: 17 и 18 августа оккупанты атаковали, но не добились никакого результата, зато украинские подразделения перешли к контратакам. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Оценку ситуации на этом участке дали американские аналитики.

"17 и 18 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области, но не продвигались вперёд, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе", - отмечается в отчёте ISW.

Наличие успешных действий украинских сил на этом участке фронта фактически подтвердили и в российском информационном поле: один из военных блогеров РФ признал результативность контратак ВСУ вблизи Могрицы и Садков - к северо-востоку от города Сумы.

Ситуация под Волчанском

Похожая картина сложилась и на севере Харьковской области, где враг оба дня пытался сдвинуть линию фронта, но не добился успеха. Ключевой показатель - динамика за последний месяц: вблизи Волчанска, к северо-востоку от Харькова, российские войска отдали больше территории, чем смогли занять.

На этом фоне в ISW прямо опровергают свежие сообщения Министерства обороны России о якобы продвижении на этом участке. Безрезультатными оказались и попытки врага наступать в направлении Великого Бурлука и на Купянском направлении.

Наступление ВСУ на Боровой

Отдельно аналитики зафиксировали изменение ситуации к востоку от Изюма, где доказательства успехов украинских сил подтвердили кадры с местности.

"Украинские войска недавно продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 августа, показывают, как российские войска обстреливают украинские позиции к северу от Новомихайловки (к юго-востоку от Боровой), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе", - подчеркнули в ISW.

Почему Россия отказывается от переговоров - мнение экспертов

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на постоянные усилия Украины по ведению переговоров, Россия не демонстрирует готовности принять предложения о прекращении огня. Москва продолжает настаивать на условиях, которые фактически предполагают капитуляцию Украины.

"Кремль, похоже, удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы сплотить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года", - считают в ISW.

По мнению аналитиков, систематическое отклонение Кремлем украинских предложений о прекращении огня и мире свидетельствует о нежелании России прекращать войну на любых условиях, не соответствующих её максималистским требованиям.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Силами обороны задачу уничтожить по итогам августа не менее 30 тысяч оккупантов РФ.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска РФ продвинулись в селе Марково Константиновской городской общины Краматорского района.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчёты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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