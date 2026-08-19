Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

После российской атаки на Житомир погибли двое полицейских, десятки человек ранены, а 20 августа опустят флаги.

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В результате атаки на Житомир погибли двое полицейских / коллаж: Главред, фото: t.me/I_Vyhivskyi

Кратко:

20 августа в Житомире объявили день траура

В результате удара по ГУНП погибли двое полицейских

Десятки людей ранены, двое - в тяжелом состоянии

20 августа в Житомире объявлен днем траура по погибшим в результате российской атаки 19 августа. Соответствующее решение было принято после удара по зданию Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, в результате атаки погибли двое сотрудников полиции - 32-летний капитан Артем Зубчук, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области, и 39-летняя подполковница Юлия Евдокимова, помощница начальника ГУНП в Житомирской области.

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По словам министра, во время объявления воздушной тревоги большинство людей успело укрыться. При этом здание подверглось двойному прямому удару.

"Этот удар - продолжение российской тактики "охоты" на тех, кто защищает и спасает. Ежедневно полицейские и спасатели, служебный транспорт и помещения становятся мишенями – не только в прифронтовых регионах. Почти всегда именно в те моменты, когда наши службы помогают гражданским", – заявил Иван Выговский.

Он также отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. По последним данным, в результате атаки десятки раненых, двое людей находятся в тяжелом состоянии.

Выгивский сообщил, что получил доклады от временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе. По его словам, алгоритмы реагирования на воздушные тревоги уже отработаны, однако из-за российского террора меры безопасности необходимо постоянно усилить.

"Благодарю каждого сотрудника, кто, несмотря на ежедневную угрозу, остается в строю. Ради безопасности и ради людей", – заявил Иван Выговский.

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

В день траура в Житомире будут приспущены флаги на коммунальных зданиях. Государственные флаги рекомендуется приспустить также на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме того, 20 августа в городе запрещено проведение любых развлекательных мероприятий.

Аварийно-спасательные работы на месте удара по зданию ГУНП в Житомирской области продолжаются.

По данным Житомир.info, 19 августа Житомир подвергся российской атаке среди бела дня. Оккупанты нанесли удары беспилотниками типа "Бандероль".

РФ планирует массированную атаку на Украину

Мониторинговые каналы предупреждают о возможной подготовке России к очередной массированной ракетной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации. Об этом сообщается 19 августа.

В частности, в течение дня наблюдалась передислокация шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на авиабазы "Оленья" и "Енгельс".

По данным наблюдателей, потенциальными целями для крылатых ракет могут стать объекты военно-промышленного и логистического комплекса по всей Украине. В то же время для баллистических ракет, по их оценкам, среди возможных целей могут быть объекты в Киеве.

Мониторинговые ресурсы отмечают, что передислокация стратегических ракетоносцев может свидетельствовать о подготовке РФ к новому удару, однако окончательные параметры и время возможной атаки пока неизвестны.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 19 августа, Житомир подвергся циничной атаке российских войск. Враг нанёс удары беспилотниками типа "Бандероль". В результате атаки погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек пострадали. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Также Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении воздушных целей типа "Бандероль" в направлении Житомира с севера. Воздушную тревогу в городе и районе объявили около 15:34.

Кроме того, вечером 18 августа Россия атаковала Ровенскую область. По данным мониторинговых каналов, впервые в область проник российский реактивный дрон, летевший из оккупированного Крыма.

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О персоне: Иван Выговский Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980 г., Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга. С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен главой Национальной полиции Украины. С 16 июля 2026 года - министр внутренних дел Украины

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