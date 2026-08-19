В российско-украинской войне начинается битва за космос: Forbes раскрыл детали

Украина расширяет перечень целей для дальних ударов, атакуя предприятия и объекты РФ, связанные с космической отраслью.

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В российско-украинской войне начинается битва за космос / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Украина продолжает наращивать возможности дальнего поражения

Одной из заметных целей стал ракетно-космический центр "Прогресс"

В российско-украинской войне постепенно формируется новый фронт - противостояние вокруг космической инфраструктуры. Украина расширяет перечень целей для дальних ударов, атакуя не только российские военные аэродромы, но и предприятия и объекты, связанные с космической отраслью. Об этом пишет Forbes со ссылкой на американских и британских экспертов.

Одной из наиболее заметных целей стал ракетно-космический центр "Прогресс" в западной части России. Предприятие выпускает ракеты семейства "Союз", которые используются для вывода на орбиту космических аппаратов, в том числе связанных с обеспечением миссий к Международной космической станции и запуском разведывательных спутников.

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Эксперт Королевского колледжа Лондона Елена Гроссфельд считает, что атака на "Прогресс" является частью последовательной кампании Украины против российской космической инфраструктуры.

"Эта последняя атака на российское производство, связанное с космосом, является лишь очередным шагом в длинной серии", - сказала она.

По словам эксперта, ранее под удары уже попадали другие объекты, имеющие отношение к космической отрасли РФ. В частности, в начале августа был атакован главный исследовательский центр "Роскосмоса" в подмосковном Королеве. Кроме того, в июне 2026 года сообщалось об ударах по центрам космической связи в Дубне и другим объектам аналогичного назначения.

Дополнительной проблемой для России могут стать сложности с восстановлением поврежденной инфраструктуры. Гроссфельд отмечает, что из-за ограничений на доступ к высокотехнологичной продукции Москве придется искать необходимые комплектующие и современные микросхемы через нелегальные каналы поставок.

Forbes также напоминает об атаке украинского беспилотника на радиотелескоп в оккупированном Крыму. Объект первоначально создавался украинскими специалистами для обеспечения связи во время космических миссий к Марсу и Венере. После захвата полуострова Россией оборудование начали использовать для совершенствования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

По мнению эксперта Secure World Foundation Виктории Самсон, характер украинских ударов по российской инфраструктуре постепенно меняется. Она обращает внимание на расширение перечня объектов, которые становятся потенциальными целями.

Космическое измерение войны начало формироваться еще в первые месяцы полномасштабного вторжения России. Самсон напоминает, что российская сторона наносила удары по наземной инфраструктуре спутниковой сети Viasat, которую Украина использовала для обеспечения военной связи. Впоследствии важнейшую роль в коммуникации украинских военных стала играть система Starlink.

Одновременно Россия пытается развивать собственную спутниковую систему связи "Рассвет". Однако, по словам эксперта, Москва пока не располагает возможностями для полноценного развертывания такой группировки. Для вывода ее спутников на орбиту планируется использовать ракеты "Союз", производимые "Прогрессом".

Тем временем Украина продолжает наращивать возможности дальнего поражения. Президент Владимир Зеленский заявил, что новая крылатая ракета FP-5 "Фламинго" смогла поразить космический объект на расстоянии около 900 километров от украинской границы. Одновременно украинские силы атаковали авиабазу "Саваслейка", где размещаются российские носители ракет.

Гроссфельд считает, что увеличение дальности украинского оружия существенно меняет ситуацию для российской военной инфраструктуры.

"Ни один российский регион не может быть в безопасности, и, конечно, космические объекты и производства становятся целями", - заявила эксперт.

При этом она обращает внимание на принципиальное различие между подходами двух сторон. По ее словам, Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины, тогда как украинские атаки сосредоточены на военных объектах либо объектах двойного назначения. В частности, предприятие, выпускающее оборудование для военной связи, может рассматриваться как военная цель.

Однако пока противостояние вокруг космоса в основном остается "наземной войной". Forbes отмечает, что ситуация потенциально может выйти за пределы Земли. Эксперты указывают на развитие Россией противоспутникового оружия и возможность оснащения ракеты "Нудоль" ядерной боеголовкой.

В случае применения ядерного оружия в космосе последствия могут оказаться масштабными: один взрыв на орбите способен вывести из строя большое количество спутников связи и систем наблюдения.

Таким образом, удары по российским предприятиям и объектам космической отрасли становятся частью более широкого противостояния. Пока оно разворачивается преимущественно на земле, однако развитие противоспутниковых технологий повышает риск того, что война постепенно затронет и космическую инфраструктуру непосредственно на орбите.

Почему Украина не сможет запустить производство баллистических ракет до конца войны - комментарий эксперта

Серийного производства баллистических ракет в Украине не стоит ожидать до окончания войны. Об этом сообщил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24".

Главное препятствие - скорость, с которой противник меняет систему перехвата. Решения, которые сегодня пробивают защиту, через несколько месяцев могут оказаться бесполезными, поэтому каждое изделие проходит непрерывную доработку.

"Конвейерного производства до конца войны не будет. Потому что любое средство, которое мы запускаем на вражескую территорию, требует постоянного апгрейда. Соответственно, говорить о серийном производстве пока рано", - отметил Храпчинский.

Классическая модель, при которой предприятие штампует однотипные изделия, работает в другой ситуации, убежден Храпчинский: когда вооружение накапливают на складах или расходуют на полигонных стрельбах. В боевых условиях цикл иной - параметры и возможности изделия пересматриваются каждые три-шесть месяцев.

Выход эксперт видит в архитектуре самих изделий: конструкция должна позволять быстро заменять отдельные узлы, не переделывая всю платформу.

"Именно поэтому я подчеркиваю, что любое современное оружие должно быть модульным", - добавил Храпчинский.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины 10 августа нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в городе Тобольске Тюменской области РФ. Зафиксировано попадание в центральную газофракционирующую установку предприятия.

Ранее стало известно, что 7 августа в Екатеринбурге был атакован крупный склад компании Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

Накануне, 6 августа, в Башкортостане был поражён НПЗ "Башнефть-Новойл". В Ярославской области - почти в 700 километрах от нашей границы - НПЗ "Славнефть-Янос".

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