Где и как собирать грибы в августе: эксперт поделился эффективными способами

Опытный грибник рассказал, какие места для сбора грибов лучше выбирать.

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Где собирать грибы в конце лета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Где в лесу чаще всего прячутся грибы

Какие места лучше обходить во время сбора

Третья грибная волна уже началась, а это значит, что в зависимости от погоды в лесах можно собрать немало грибов. Однако важно знать несколько правил, которые помогут быстро найти грибы.

Главред узнал, что опытный грибник Сергей Пантюк в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно выбирать место для тихой "охоты", где чаще всего прячутся грибы и на что стоит обращать внимание новичкам.

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Где искать грибы

По словам опытного грибника, не стоит отправляться за грибами вблизи крупных населенных пунктов, ведь они могут накапливать загрязняющие вещества.

"Всё, что находится вокруг городов в радиусе 30 километров, мы обходим стороной. Грибы способны впитывать в себя вредные вещества, тяжёлые металлы, канцерогены", - сказал Пантюк.

Какие места "любят" грибы

Искать грибы стоит во влажных участках леса, среди мха, листьев, кустов и возле деревьев. Не следует обходить стороной и освещенные солнцем места. По словам грибника, они также могут быть перспективными.

"Влажная трава, мох, кусты, деревья и, как ни странно, светлые места. Вот где грибам особенно комфортно", - подчеркнул он.

Грибы хорошо растут под слоем листьев, где почва прогревается солнечными лучами. Поэтому во время поиска стоит внимательно осматривать не только открытые участки, но и места под естественным "ковром" из листьев.

Календарь грибника / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, где искать грибы:

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О персоне: Сергей Пантюк Сергей Пантюк - украинский писатель, переводчик, редактор, журналист, общественный деятель и издатель, пишет Википедия. Член Национального союза журналистов Украины (с 1993 года). Член Национального союза писателей Украины. В свободное время увлекается сбором грибов.

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