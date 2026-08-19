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Где и как собирать грибы в августе: эксперт поделился эффективными способами

Анна Косик
19 августа 2026, 16:25
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Опытный грибник рассказал, какие места для сбора грибов лучше выбирать.
Где и как собирать грибы в августе: эксперт поделился эффективными способами
Где собирать грибы в конце лета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Где в лесу чаще всего прячутся грибы
  • Какие места лучше обходить во время сбора

Третья грибная волна уже началась, а это значит, что в зависимости от погоды в лесах можно собрать немало грибов. Однако важно знать несколько правил, которые помогут быстро найти грибы.

Главред узнал, что опытный грибник Сергей Пантюк в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно выбирать место для тихой "охоты", где чаще всего прячутся грибы и на что стоит обращать внимание новичкам.

видео дня

Где искать грибы

По словам опытного грибника, не стоит отправляться за грибами вблизи крупных населенных пунктов, ведь они могут накапливать загрязняющие вещества.

"Всё, что находится вокруг городов в радиусе 30 километров, мы обходим стороной. Грибы способны впитывать в себя вредные вещества, тяжёлые металлы, канцерогены", - сказал Пантюк.

Какие места "любят" грибы

Искать грибы стоит во влажных участках леса, среди мха, листьев, кустов и возле деревьев. Не следует обходить стороной и освещенные солнцем места. По словам грибника, они также могут быть перспективными.

"Влажная трава, мох, кусты, деревья и, как ни странно, светлые места. Вот где грибам особенно комфортно", - подчеркнул он.

Грибы хорошо растут под слоем листьев, где почва прогревается солнечными лучами. Поэтому во время поиска стоит внимательно осматривать не только открытые участки, но и места под естественным "ковром" из листьев.

инфографика календарь грибника
Календарь грибника / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, где искать грибы:

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О персоне: Сергей Пантюк

Сергей Пантюк - украинский писатель, переводчик, редактор, журналист, общественный деятель и издатель, пишет Википедия.

Член Национального союза журналистов Украины (с 1993 года). Член Национального союза писателей Украины. В свободное время увлекается сбором грибов.

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