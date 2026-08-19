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Почему 20 августа нужно избегать конфликтов: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
19 августа 2026, 16:13
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По давним верованиям, 20 августа стоило избегать ссор, оскорблений и любых конфликтов, чтобы не навлечь невзгоды.
Почему 20 августа нужно избегать конфликтов
Почему 20 августа нужно избегать конфликтов / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 20 августа
  • Что можно делать 20 августа
  • Что нельзя делать 20 августа

В четверг, 20 августа, православные христиане отмечают день памяти святого пророка Самуила - одного из наиболее почитаемых ветхозаветных пророков и духовных наставников израильского народа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 августа

Самуил родился в семье Елканы и Анны (Ханны), которая долгое время не могла иметь детей. Это было для женщины тяжелым испытанием, поэтому она неустанно молилась Господу и просила даровать ей сына. Анна пообещала посвятить ребенка служению Богу.

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Однажды во время молитвы в Скинии Господней в Силоме ее увидел первосвященник Илий. Он благословил женщину и сказал, что Господь услышит ее просьбу. Вскоре Анна действительно родила сына и назвала его Самуилом. Когда мальчик подрос, мать, исполняя данное Богу обещание, привела его в Скинию, где он начал служить под руководством Илия.

С ранних лет Самуил посвятил себя служению Господу. В то время израильский народ переживал непростой духовный период: многие люди отступали от Божьих заповедей, поклонялись языческим богам и отходили от веры. Самуил призывал израильтян раскаяться, отказаться от идолопоклонства и вновь обратиться к Господу.

Под руководством пророка израильтяне смогли одержать победу над филистимлянами. Самуил пользовался большим авторитетом среди народа и одновременно выполнял обязанности духовного наставника и судьи, справедливо разрешая споры.

В старости Самуила израильтяне попросили назначить им царя, поскольку хотели иметь такое же государственное устройство, как соседние народы. Эта просьба огорчила пророка: он считал, что единственным истинным Царем Израиля должен оставаться Господь.

Однако Бог открыл Самуилу свою волю и повелел помазать на царство Саула, представителя колена Вениамина. Таким образом, именно пророк Самуил совершил помазание первого царя Израиля.

Позже Саул нарушил Божьи повеления, после чего Господь отверг его как правителя. Самуил получил новое поручение - найти человека, которого Бог избрал для царского служения.

До конца жизни пророк оставался предан Господу и своему народу. Он продолжал наставлять израильтян, молиться за них и говорить правду даже тогда, когда его слова могли быть неприятны влиятельным людям.

После смерти Самуила его оплакивал весь Израиль. Согласно библейскому преданию, пророка похоронили в его родном городе Раме.

Приметы 20 августа

  • Если утром много росы, осень будет ясной и теплой.
  • Туман утром предвещает тёплые дни и хороший урожай грибов.
  • Если день солнечный и теплый - начало осени будет ясным.

Что нельзя делать 20 августа

По давним верованиям, в этот день стоило избегать ссор, оскорблений и любых конфликтов, чтобы не навлечь невзгоды. Также наши предки не рекомендовали 20 августа начинать сватовство, договариваться о свадьбе или браться за важные дела. В то же время было мнение, что случайное знакомство для одинокой девушки в этот день может стать особенным и даже привести к счастливым изменениям в будущем.

Что можно делать 20 августа

В прежние времена в этот день наблюдали за солнцем. По традиции, 20 августа хозяев дома принято было поздравлять, угощать вкусными блюдами и дарить им небольшие подарки в знак уважения. На праздничном столе обязательно должно быть простое, но сытное блюдо - жареный картофель с грибами. Ее считали символом изобилия, щедрости земли и пожеланием благополучной зимы.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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