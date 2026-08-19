Микроволновка засияет за считанные минуты: простая смесь растворяет жир

Регулярная чистка микроволновки помогает избежать запаха, въевшихся пятен и проблем в работе. Удалить загрязнения можно водой, паром и уксусом.

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Микроволновка засияет за считанные минуты / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему грязная микроволновка может стать причиной пожара

Как обычный уксус помогает справиться с застывшим жиром

Какую деталь прибора многие забывают регулярно очищать

Очистить микроволновую печь от засохших брызг, жира и неприятного запаха можно без долгого оттирания. Для этого понадобятся вода, несколько ложек уксуса и средство для мытья посуды.

Специалисты по домашнему хозяйству советуют не ждать, пока загрязнения превратятся в плотный налет. Регулярный уход не только упрощает уборку, но и помогает технике работать эффективнее и безопаснее. Об этом пишет Real Simple.

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Как часто необходимо чистить микроволновку

Внутреннюю камеру микроволновой печи рекомендуется тщательно очищать примерно раз в месяц. Внешние поверхности можно протирать во время каждой уборки кухонных столешниц.

Однако ориентироваться стоит и на состояние техники. Если внутри появились пятна, пригоревшие остатки еды или неприятный запах, откладывать уборку не следует.

"Если пролитая жидкость все же появилась, то большинство пятен можно удалить теплой водой с мылом или специальным средством для микроволновых печей", - сказала эксперт по уборке и президент компании Molly Maid Вера Петерсон.

Внутреннюю камеру микроволновой печи рекомендуется тщательно очищать / Фото: скриншот с Youtube

Особого внимания требуют микроволновки, установленные над плитой и оборудованные вытяжкой. Их фильтры рекомендуется очищать каждые три–шесть месяцев (точный интервал зависит от частоты использования прибора и приготовления пищи на плите).

Почему грязная микроволновка может быть опасной

Скопившиеся внутри остатки еды и жира являются не только эстетической проблемой. По словам специалиста по бытовой технике Ноэлл Джетт, сильное загрязнение может снизить эффективность прибора.

"Накопление жидкости, жира и брызг может привести к снижению эффективности или даже аннулированию гарантии. В худшем случае грязная микроволновая печь может даже стать причиной пожара", - отметила Ноэлл Джетт.

Удалить загрязнения можно водой, паром и уксусом / Фото: скриншот с Youtube

Перед началом уборки необходимо проверить вентиляционные отверстия. Если они забиты жиром, пылью или остатками пищи, микроволновку следует отключить от сети и сначала удалить эти загрязнения. Использовать прибор до очистки вентиляции не стоит.

При этом нельзя заливать водой основание прибора и участки с электронными компонентами.

Как очистить микроволновку уксусом

Для уборки понадобятся:

миска, подходящая для микроволновой печи;

два стакана воды;

две столовые ложки белого уксуса;

салфетка из микрофибры;

губка и средство для мытья посуды;

прихватки или кухонные рукавицы.

Уксус при необходимости можно заменить свежевыжатым лимонным соком. Для более приятного аромата допустимо добавить в воду одну-две капли эфирного масла.

Сначала особенно стойкие пятна следует обработать смесью из равных частей воды и уксуса. Раствор лучше распылить непосредственно на загрязнения, избегая панели управления и вентиляционных отверстий.

Уксус при необходимости можно заменить свежевыжатым лимонным соком / Фото: скриншот с Youtube

Затем в подходящую миску нужно налить два стакана воды и добавить две столовые ложки уксуса. В емкость рекомендуется положить небольшую деревянную ложку или зубочистку (дерево создаст точки образования пузырьков и снизит вероятность резкого закипания перегретой воды).

Миску ставят в микроволновку и нагревают на высокой мощности в течение трех минут. После выключения дверцу не открывают еще 15 минут. За это время пар размягчит засохшие брызги и остатки еды.

Емкость необходимо доставать только в прихватках: вода и сама посуда могут быть очень горячими. Поворотный столик следует вынуть отдельно и вымыть в раковине горячей водой со средством для посуды.

Внутренние стенки протирают салфеткой из микрофибры, смоченной оставшимся уксусным раствором.

После уборки дверцу желательно оставить открытой на несколько минут, чтобы камера проветрилась.

Как правильно вымыть микроволновку снаружи

Универсальное чистящее средство нельзя распылять непосредственно на панель управления. Его следует сначала нанести на ткань, а затем протереть дверцу, ручку, боковые стенки и остальные поверхности.

Корпус из нержавеющей стали можно очистить влажной тканью с небольшим количеством моющего средства. Протирать металл рекомендуется по направлению его текстуры - так на поверхности останется меньше разводов.

После влажной уборки корпус необходимо вытереть насухо.

Смотрите в видео о том, как быстро помыть микроволновку внутри:

Ранее Главред писал о том, что появление ржавчины на ножах и вилках после мытья связано с несколькими факторами. Простые изменения в уходе помогут избежать повторной коррозии.

Также сообщалось о том, пригоревшие пятна и накипь на утюге исчезнут без следа. Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

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Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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