Эти продукты нельзя ставить в микроволновую печь — они взрываются

Микроволновая печь может быть опасной, если пользоваться ею неправильно. Что нельзя разогревать и почему следует избегать герметичных контейнеров.

Что нельзя разогревать в микроволновке?

О чем вы узнаете:

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Почему нельзя разогревать еду в контейнерах

Микроволновая печь помогает быстро разогреть еду, но некоторые вещи нагревать в ней опасно. Чаще всего проблемы возникают из-за металла, который вызывает искры, или из-за закрытых продуктов, которые могут взорваться от пара. Если знать несколько простых правил, можно избежать поломки техники и беспорядка на кухне.

Какая посуда может испортить микроволновку: главная опасность

Металл — это главный враг микроволновки. Даже маленькая металлическая деталь может испортить прибор или вызвать пожар. Нельзя использовать алюминиевую фольгу, так как она отражает волны и искрит. Также не подходят тарелки или чашки с золотыми и серебряными узорами, поскольку этот декор быстро перегревается. Даже обычная бумага с рисунками или краской может загореться во время работы устройства.

Эти продукты могут взорваться: о чем мало кто знает

Микроволны нагревают воду внутри пищи, и она превращается в пар. Если пару некуда выходить, продукт разорвется.

Многие проблемы в микроволновке связаны с искрящимися материалами и давлением, которое накапливается в закрытых емкостях, — объясняют специалисты на сайте Stil de Viață Bun.

Почему опасно разогревать детское питание и острый перец

Пищу для младенцев лучше подогревать другими способами, поскольку микроволновка нагревает неравномерно: снаружи бутылочка может быть едва теплой, а внутри молоко будет очень горячим, что может привести к ожогам у ребенка. Также не стоит подогревать острый перец. Во время нагрева он выделяет вещества, которые при открывании дверцы могут сильно раздражать глаза и горло.

Герметичные контейнеры: скрытая опасность на кухне

Герметичные ланч-боксы — это еще одна опасность. Пар, скапливающийся под плотной крышкой, может просто сорвать ее.

Пару нужно куда-то выпустить; давление быстро растет, если крышка закрыта слишком плотно. В соусах и густых блюдах тепло может скапливаться в одном месте, что вызывает внезапное вскипание.

Ранее Главред рассказывал о способе быстрого размягчения сливочного масла без использования микроволновки с помощью обычного стакана. Для этого нужно нагреть стакан горячей водой, вытереть его насухо и накрыть им кусочек масла на несколько минут — остаточное тепло деликатно сделает его мягким.

Также мы рассказывали о простом способе очистки микроволновки с помощью раствора воды с уксусом или лимонным соком. Пар от нагретой жидкости эффективно размягчает застарелый жир и грязь, после чего их можно легко вытереть обычной губкой без трения.

Об источнике: Stil de Viață Bun Stil de Viață Bun — это популярный румынский YouTube-канал, название которого переводится как "Хороший образ жизни". Его контент сосредоточен на практических советах по садоводству, органическому земледелию и натуральным методам оздоровления. Авторы подробно демонстрируют техники выращивания овощей, уход за рассадой и использование домашних средств для подкормки растений. Благодаря наглядности и простоте изложения канал имеет много поклонников и часто цитируется в тематических сообществах.

