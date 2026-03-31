Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как вернуть белый цвет носкам — эффективный домашний способ

Марина Иваненко
31 марта 2026, 20:48
Белые носки быстро сеют из-за грязи и неправильной стирки. Простой способ с использованием соли и лимонной кислоты, который поможет вернуть вещам белизну и свежесть.
Как отстирать белые носки?
Как отстирать белые носки? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему носки теряют цвет
  • Как отстирать белые носки

Белые носки быстро становятся серыми из-за пыли и неправильной стирки. Обычная стирка в стиральной машине часто не помогает, поскольку грязь въедается глубоко в ткань. Чтобы вернуть им белый цвет, можно использовать простые средства, которые есть дома. Главное — это правильно замочить вещи перед тем, как класть их в стиральную машину.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

видео дня

Почему белые носки сереют: основные причины

Носки сеют, потому что мелкая грязь и остатки порошка скапливаются внутри нитей. Если стирать их в слишком горячей воде или вместе с темной одеждой, грязь закрепляется в ткани еще сильнее. Также на цвет влияет жесткая вода и большое количество стирального средства, которое не вымывается полностью.

Простой раствор, который возвращает белье белизну: как приготовить

Для очистки понадобятся соль, лимонная кислота и обычный порошок. В миску нужно налить три литра теплой воды. Туда добавляют четыре столовые ложки соли, четыре столовые ложки лимонной кислоты и четыре чайные ложки стирального порошка или геля. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать, чтобы они полностью растворились в воде.

Соль помогает очистить поверхность от грязи, а лимонная кислота устраняет серый оттенок, который остается от пота и старого порошка, — объясняют специалисты на сайте"Stil de Viață Bun".

Как правильно замачивать носки

Перед замачиванием носки стоит хорошо вытряхнуть от песка. Затем их нужно положить в приготовленный раствор на 30–40 минут. Этого времени хватит, чтобы смесь подействовала на грязь, но не испортила эластичность ткани. После замачивания носки нужно немного отжать и постирать в стиральной машине при температуре 40 градусов.

Если замочить вещи заранее, грязь легче выходит из ткани, а белый цвет сохраняется дольше.

Как стирать, чтобы носки не желтели

Чтобы на носках не оставалось моющего средства, лучше включать дополнительное полоскание. Сушить выстиранные вещи стоит в месте с хорошим доступом воздуха. Не рекомендуется класть их на очень горячие батареи, так как от сильного тепла ткань может пожелтеть. Этот способ помогает поддерживать носки в хорошем состоянии и не покупать новые слишком часто.

Ранее Главред рассказывал о приготовлении натурального универсального чистящего средства на основе белого уксуса и цитрусовой цедры ( лимона и апельсина). Этот экологичный спрей эффективно удаляет загрязнения, безопасен для здоровья и помогает существенно экономить на бытовой химии.

Также писали об эффективном способе мытья окон с помощью самодельного раствора на основе уксуса и нашатырного спирта, который быстро устраняет желтизну и стойкую грязь. Для идеального результата без разводов советуют использовать салфетки из микрофибры и мыть стекло в пасмурную погоду, чтобы средство не высыхало слишком быстро. Такой подход позволяет вернуть пластиковым рамам первоначальную белизну и достичь зеркального блеска без дорогой химии.

Об источнике: Stil de Viață Bun

Stil de Viață Bun — это популярный румынский YouTube-канал, название которого переводится как "Хороший образ жизни". Его контент сосредоточен на практических советах по садоводству, органическому земледелию и натуральным методам оздоровления. Авторы подробно демонстрируют техники выращивания овощей, уход за рассадой и использование домашних средств для подкормки растений. Благодаря наглядности и простоте изложения канал имеет много поклонников и часто цитируется в тематических сообществах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

носки стирка интересные новости
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять