Чудо-спрей для дома: раскрыт простой секрет идеальной чистоты надолго

Алексей Тесля
30 марта 2026, 19:29
Одним из самых популярных домашних вариантов является уксусный спрей с цитрусовой цедрой.
Как приготовить чистящее средство / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Каждый раз, когда мы используем магазинные чистящие средства или добавляем кондиционер в стиральную машину, мы вместе с чистотой получаем порцию химических веществ, которые могут влиять на дыхательную систему, гормоны и общее самочувствие.

Именно поэтому всё больше людей обращаются к натуральным или самодельным средствам, которые проверены поколениями и не менее эффективны, сообщает Express.

Одним из самых популярных домашних вариантов является уксусный спрей с цитрусовой цедрой. Он прост в приготовлении, недорогой и полностью безопасный для здоровья. Всё, что понадобится, — это стеклянная банка, апельсиновая и лимонная цедра, белый уксус и вода.

  • В стеклянную банку положите апельсиновую и лимонную цедру.
  • Залейте её белым уксусом и оставьте на 2–3 дня.
  • Процедите жидкость в бутылку с распылителем, смешав половину уксусной настойки с водой.
  • По желанию добавьте эфирные масла для аромата.

Результат — спрей, который не только очищает поверхности, но и предотвращает появление токсинов в доме. Такой подход помогает экономить деньги, заботиться о здоровье семьи и при этом получать отличный чистящий эффект, полностью заменяя химические средства. К тому же вы сами контролируете состав и аромат своего домашнего средства, делая уборку безопасной и приятной.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Смотрите видео - чистящее средство своими руками:

В этом видео автор делится проверенными рецептами недорогих домашних моющих средств, которые он использует много лет с отличным результатом.

Один из рецептов позволяет увеличить объём обычного средства для мытья посуды в два раза: ингредиенты смешиваются, добавляются в бутылку с моющим средством, и после тщательного перемешивания полученный раствор отлично справляется с мытьём посуды.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

