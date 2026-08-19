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Зачем распылять уксус на простыни перед сном: что изменится за ночь

Константин Пономарев
19 августа 2026, 20:56
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Уксусный спрей помогает быстро освежить постельное белье между стирками. Для приготовления средства дома понадобятся вода, уксус и распылитель.
Раствор белого уксуса помогает нейтрализовать неприятные запахи
Раствор белого уксуса помогает нейтрализовать неприятные запахи / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Зачем распылять уксус на простыни перед сном
  • Как обычное средство помогает освежить постель без стирки
  • Почему после нанесения раствора белье необходимо просушить

Раствор белого уксуса помогает нейтрализовать неприятные запахи, которые накапливаются в постельном белье. Однако домашний спрей не заменяет полноценную стирку и требует осторожного применения.

Распыление разбавленного уксуса на простыни становится популярным способом быстро освежить постель между стирками. Особенно полезным он может оказаться в помещениях с плохой вентиляцией, а также в домах, где живут домашние животные. Об этом пишет El Cronista.

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Почему уксус распыляют на постельное белье

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая способна нейтрализовать некоторые запахи, а не просто перебивать их ароматом. Средство помогает уменьшить запахи, связанные с потом и влагой, накопившимися в ткани.

Уксусная кислота также обладает умеренным антимикробным действием. Однако считать такой раствор полноценным дезинфицирующим средством нельзя: он лишь освежает белье и не обеспечивает тщательную очистку.

Как приготовить домашний спрей

Для раствора понадобятся:

  • один стакан воды;
  • небольшое количество белого уксуса;
  • несколько капель эфирного масла по желанию.

Ингредиенты следует налить в чистую бутылку с распылителем и тщательно перемешать. Перед каждым использованием емкость рекомендуется встряхивать.

Раствор наносят на простыни тонким и равномерным слоем
Раствор наносят на простыни тонким и равномерным слоем / Фото: Shutterstock

Раствор наносят на простыни тонким и равномерным слоем. Сильно смачивать ткань не нужно, достаточно легкого распыления над поверхностью.

Какие меры предосторожности важно соблюдать

Сначала смесь стоит проверить на малозаметном участке белья. Это особенно важно для цветных, шелковых и других деликатных тканей, которые могут плохо реагировать на кислоту.

После нанесения простыням необходимо дать полностью высохнуть, а комнату желательно проветрить. Если сразу накрыть влажное белье одеялом, между волокнами может задержаться влага, что только усилит неприятный запах.

Ранее Главред писал о том, что известковый налет растворяет одно средство из аптечки. Поддерживать унитаз в чистоте бывает непросто. Даже после регулярной чистки на поверхности постепенно появляется известковый налет, особенно вдоль ватерлинии.

Также сообщалось о том, зачем класть лавровый лист в холодильник. Простой домашний способ поможет избавиться от неприятного запаха.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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