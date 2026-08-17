Затхлый запах бесследно исчезнет из шкафа: что достаточно положить внутрь

Вы узнаете:
- Как сделать солевую "подушечку" из ватных дисков
- Куда её класть и когда менять
- Почему этот метод не сработает при появлении плесени на стенах
Избавиться от затхлого запаха в шкафу можно без покупных поглотителей влаги - достаточно крупной соли и двух ватных дисков. Неприятный запах появляется даже при регулярной уборке, если внутри скапливается влага или вещи убирают недосушенными, сообщает УНИАН.
Принцип прост: соль постепенно вытягивает часть избыточной влаги из воздуха, а ватные диски удерживают кристаллы внутри и не дают им рассыпаться по полкам.
Как сделать солевую "подушечку"
Вся конструкция собирается за несколько минут из подручных материалов. На один ватный диск насыпают щепотку крупной соли, накрывают вторым диском и скрепляют края несколькими стежками нитки или обычным степлером.
Готовые "подушечки" раскладывают по углам полок - рядом с полотенцами, постельным бельем или сезонными вещами. Класть их непосредственно на одежду или деревянную поверхность не стоит: лучше подложить пластиковую крышку или небольшое блюдце.
Состояние соли нужно проверять периодически. Если она отсырела, сбилась в плотный комок или покрылась коркой, свою функцию она уже не выполняет - старую "подушечку" выбрасывают и делают новую.
Когда соль не поможет
Метод рассчитан на профилактику и небольшую влажность в закрытом помещении. Если в помещении влажные стены, появилась плесень или одежда постоянно остается сырой, сначала устраняют причину - проверяют вентиляцию, просушивают мебель и устраняют протечки.
Отдельный пункт - сушка после стирки. Даже слегка влажная ткань в закрытом шкафу быстро становится источником затхлого запаха, поэтому полотенца, постельное белье и одежду складывают только полностью сухими.
Вас может заинтересовать:
- Чайник закипит быстрее: простой способ навсегда избавиться от накипи
- Микроволновка засияет за минуты: простой трюк избавит от грязи и запаха
- Опытные хозяйки поливают губку уксусом перед мытьем посуды: для чего
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред