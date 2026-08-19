Верховная Рада может переехать в более безопасное место: депутат раскрыл детали

Только во время заседания парламента в понедельник в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу.

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Верховная Рада может переехать в более безопасное место / Коллаж: Головред, фото: t.me/verkhovnaradaukrainy, УНИАН

Кратко:

Раде становится все сложнее работать в привычном режиме

Обсуждаются два возможных варианта решения проблемы

В Верховной Раде Украины рассматривают возможность переноса работы парламента в другое, более безопасное место из-за участившихся воздушных тревог в Киеве. Из-за угроз депутаты вынуждены прерывать заседания, что мешает нормальной работе парламента. Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

По его словам, только во время заседания парламента в понедельник в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Депутат считает, что при такой ситуации Верховной Раде становится все сложнее работать в привычном режиме. видео дня "Я думаю, что на самом деле ситуация с тревогами будет только ухудшаться", - отметил Потураев.

Он рассказал, что сейчас обсуждаются два возможных варианта решения проблемы. Один из них предусматривает перенос работы Верховной Рады в специально подготовленное более безопасное место.

По словам нардепа, такой объект есть в Киеве. Изначально предполагалось, что парламент сможет работать там в феврале-апреле 2022 года, когда ситуация с безопасностью в столице была крайне сложной.

"Такое место в Киеве существует. Планировалось, что парламент мог бы там работать тогда, в феврале-марте-апреле 2022 года. Но, к счастью, тогда была другая ситуация с безопасностью. То есть она была очень сложной, но на самом деле парламент все же собирался в зале пленарных заседаний и принимал решения", - рассказал Потураев.

Таким образом, одним из вариантов обеспечения бесперебойной работы парламента может стать перенос заседаний в заранее определенное безопасное место в Киеве.

Смотрите заявление Потураева

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О персоне: Никита Потураев Никита Русланович Потураев - украинский политик, эксперт по коммуникациям, политическому и медиа-консалтингу. Народный депутат Украины IX созыва, председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики (с 17 июня 2020 года).

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