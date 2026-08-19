Кошка вернулась к хозяйке спустя 10 лет и сотворила настоящее чудо

Семья потеряла кошку по кличке Чарли после переезда и годами не знала, что с ней произошло. Спустя десятилетие один звонок подарил хозяйкам надежду.

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Кошка вернулась на день рождения хозяйки спустя 10 лет после пропажи / Коллаж Главред, фото: Lucy Robertson

Вы узнаете:

Как пропавшая кошка напомнила о себе спустя десять лет

Почему ветеринар не поверил истории найденной Чарли

Как прошла первая встреча домашнего животного с хозяйками

Тринадцатилетняя кошка Чарли, бесследно исчезнувшая после переезда семьи, неожиданно вернулась к своим хозяйкам спустя десять лет. Радостную новость Люси Робертсон получила в день своего 30-летия.

Полосатая кошка пропала в апреле 2016 года, а всего через несколько дней после того, как семья переехала из Ньюбриджа в Аберкарн в валлийском графстве Кэрфилли. Все эти годы хозяйка не знала, что произошло с ее домашним животным. Об этом пишет BBC News.

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Семья месяцами искала пропавшую кошку

На момент исчезновения Чарли было около трех лет. Она привыкла гулять на улице и регулярно возвращалась домой, однако после переезда одна из таких прогулок оказалась последней.

Люси и ее сестра Ханна Робертсон начали поиски. Они расспрашивали жителей района, публиковали объявления в Facebook и проверяли сообщения людей, которые якобы видели похожую кошку.

Семья месяцами искала пропавшую кошку / Фото: Lucy Robertson

Несколько раз семье казалось, что Чарли находится совсем рядом, однако каждый раз след терялся. Через несколько месяцев активные поиски пришлось прекратить, хотя хозяйки продолжали надеяться на ее возвращение.

"Это было душераздирающе. Мы боялись, что ее сбила машина или ее больше нет в живых", - рассказала Люси.

Неожиданный звонок поступил спустя десять лет

Развязка этой истории наступила 29 июля, когда Люси исполнилось 30 лет. Ханне позвонили из ветеринарной клиники в Аберкарне и сообщили, что Чарли найдена.

Кошку заметила жительница соседнего района / Фото: Lucy Robertson

Кошку заметила жительница соседнего района. Животное обитало среди кустов, поэтому женщина решила, что оно бездомное, и несколько недель приносила ему еду. Затем она отвезла Чарли к ветеринару.

В клинике у кошки обнаружили микрочип. Содержащиеся на нем данные позволили связаться с Ханной. Ветеринар, по словам женщины, был поражен, когда узнал, что питомицу разыскивали целое десятилетие.

Чарли сразу узнала своих хозяек

Несмотря на годы, проведенные неизвестно где, кошка оказалась в хорошем состоянии. Ее шерсть выглядела ухоженной, а серьезных проблем со здоровьем ветеринары не обнаружили.

По словам Люси, при встрече Чарли сразу узнала своих хозяек. Внешне домашнее животное также почти не изменилось.

"Это было невероятно трогательно, потому что мы совсем не ожидали, что она нас вспомнит", - призналась женщина.

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Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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