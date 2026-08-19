Зеленые помидоры покраснеют быстрее: старый метод, до сих пор работающий.

Городница рассказала, как с помощью старого метода ускорить созревание зеленых помидоров осенью и сохранить урожай.

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Чем обработать помидоры осенью, чтобы зеленые плоды быстрее созрели / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com

Вы узнаете:

Как ускорить созревание зеленых помидоров

Как правильно приготовить раствор для обработки

Когда лучше опрыскивать помидоры осенью

В конце лета и в начале осени на кустах томатов нередко остается немало зеленых плодов. С понижением температуры процесс их созревания замедляется, поэтому часть урожая может не успеть покраснеть до наступления холодов. В этот период огородники используют различные способы, которые, по их словам, помогают ускорить созревание помидоров.

Главред решил разобраться, как ускорить созревание помидоров осенью и помочь плодам быстрее налиться

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Один из таких методов предполагает использование раствора на основе воды и алкоголя. Об этом способе рассказала автор YouTube-канала "Лунная страна".

Почему помидоры долго остаются зелеными осенью

Созревание томатов зависит от температуры, освещения, состояния растения и особенностей конкретного сорта. Когда осенью ночи становятся холоднее, физиологические процессы в растении постепенно замедляются. В результате зеленые плоды могут долгое время оставаться на кустах.

Особенно актуально это в конце сезона, когда до первых заморозков остается всё меньше времени. Чтобы не потерять урожай, огородники либо снимают плоды для дальнейшего созревания, либо пытаются стимулировать их созревание непосредственно на растении.

Старый метод с этиловым спиртом

Один из необычных способов ускорения созревания томатов связан с использованием этилового спирта. По словам автора, влияние спиртов на физиологические процессы растений начали исследовать ещё много десятилетий назад.

"Еще много десятилетий назад ученые исследовали влияние спиртов на процесс созревания томатов. Эксперименты, проведенные в 30-х годах, показали, что этиловый спирт может влиять на физиологические процессы растения и стимулировать созревание плодов", - отмечает садовод.

Как приготовить раствор для зеленых помидоров

Для этого способа, по рекомендации огородницы, используют воду и водку. На ведро воды объемом около 10 литров добавляют один стакан алкогольного напитка.

"Берем ведро воды - это примерно 10 л, и добавляем туда стакан водки или самогона. Хорошо перемешиваем и переливаем раствор в пульверизатор. После этого обильно опрыскиваем листья томатов и плоды", - объясняет специалист.

Готовую смесь рекомендуется наносить с помощью пульверизатора на листья и зеленые плоды, равномерно смачивая поверхность растения.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

В то же время такой домашний способ не стоит воспринимать как универсальную агрономическую рекомендацию. Реакция растений может зависеть от сорта, погодных условий, концентрации раствора и состояния самих томатов. Перед обработкой всей грядки целесообразно опробовать средство на нескольких растениях.

Когда обрабатывать томаты осенью

По словам огородницы, опрыскивание лучше проводить в безветренную погоду утром или вечером. В это время нет сильной жары, поэтому раствор не должен испаряться с поверхности листьев слишком быстро.

Повторить процедуру, по её рекомендации, можно примерно через неделю. Отмечается, что аналогичный подход сторонники метода также применяют в отношении баклажанов и перца.

Однако перед использованием любого домашнего средства на всем участке стоит провести тестовую обработку небольшого количества растений. Это позволит оценить их реакцию и снизить риск нежелательных последствий для урожая.

Подробнее о том, как приготовить раствор для томатов и правильно обработать зеленые плоды, чтобы ускорить их созревание осенью, смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Лунная страна" ​"Лунная страна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации относительно благоприятных дней для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. На данный момент подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

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