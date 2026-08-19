Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Зеленые помидоры покраснеют быстрее: старый метод, до сих пор работающий.

Руслан Иваненко
19 августа 2026, 23:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Городница рассказала, как с помощью старого метода ускорить созревание зеленых помидоров осенью и сохранить урожай.
Помидоры, томаты
Чем обработать помидоры осенью, чтобы зеленые плоды быстрее созрели / Коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube.com

Вы узнаете:

  • Как ускорить созревание зеленых помидоров
  • Как правильно приготовить раствор для обработки
  • Когда лучше опрыскивать помидоры осенью

В конце лета и в начале осени на кустах томатов нередко остается немало зеленых плодов. С понижением температуры процесс их созревания замедляется, поэтому часть урожая может не успеть покраснеть до наступления холодов. В этот период огородники используют различные способы, которые, по их словам, помогают ускорить созревание помидоров.

Главред решил разобраться, как ускорить созревание помидоров осенью и помочь плодам быстрее налиться

видео дня

Один из таких методов предполагает использование раствора на основе воды и алкоголя. Об этом способе рассказала автор YouTube-канала "Лунная страна".

Почему помидоры долго остаются зелеными осенью

Созревание томатов зависит от температуры, освещения, состояния растения и особенностей конкретного сорта. Когда осенью ночи становятся холоднее, физиологические процессы в растении постепенно замедляются. В результате зеленые плоды могут долгое время оставаться на кустах.

Особенно актуально это в конце сезона, когда до первых заморозков остается всё меньше времени. Чтобы не потерять урожай, огородники либо снимают плоды для дальнейшего созревания, либо пытаются стимулировать их созревание непосредственно на растении.

Старый метод с этиловым спиртом

Один из необычных способов ускорения созревания томатов связан с использованием этилового спирта. По словам автора, влияние спиртов на физиологические процессы растений начали исследовать ещё много десятилетий назад.

"Еще много десятилетий назад ученые исследовали влияние спиртов на процесс созревания томатов. Эксперименты, проведенные в 30-х годах, показали, что этиловый спирт может влиять на физиологические процессы растения и стимулировать созревание плодов", - отмечает садовод.

Как приготовить раствор для зеленых помидоров

Для этого способа, по рекомендации огородницы, используют воду и водку. На ведро воды объемом около 10 литров добавляют один стакан алкогольного напитка.

"Берем ведро воды - это примерно 10 л, и добавляем туда стакан водки или самогона. Хорошо перемешиваем и переливаем раствор в пульверизатор. После этого обильно опрыскиваем листья томатов и плоды", - объясняет специалист.

Готовую смесь рекомендуется наносить с помощью пульверизатора на листья и зеленые плоды, равномерно смачивая поверхность растения.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

В то же время такой домашний способ не стоит воспринимать как универсальную агрономическую рекомендацию. Реакция растений может зависеть от сорта, погодных условий, концентрации раствора и состояния самих томатов. Перед обработкой всей грядки целесообразно опробовать средство на нескольких растениях.

Когда обрабатывать томаты осенью

По словам огородницы, опрыскивание лучше проводить в безветренную погоду утром или вечером. В это время нет сильной жары, поэтому раствор не должен испаряться с поверхности листьев слишком быстро.

Повторить процедуру, по её рекомендации, можно примерно через неделю. Отмечается, что аналогичный подход сторонники метода также применяют в отношении баклажанов и перца.

Однако перед использованием любого домашнего средства на всем участке стоит провести тестовую обработку небольшого количества растений. Это позволит оценить их реакцию и снизить риск нежелательных последствий для урожая.

Подробнее о том, как приготовить раствор для томатов и правильно обработать зеленые плоды, чтобы ускорить их созревание осенью, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Лунная страна"

​"Лунная страна" - украинский YouTube-канал, специализирующийся на лунных прогнозах, календарях и советах, основанных на лунном календаре. Канал предлагает рекомендации относительно благоприятных дней для посева и ухода за растениями, а также другие полезные советы для садоводов и огородников. На данный момент подписчиками канала являются почти 32 тысячи пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
помидоры новости Кривого Рога томаты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

00:48Война
В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ атакует столицу баллистикой и "Цирконами"

В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ атакует столицу баллистикой и "Цирконами"

00:10Война
Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

22:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

Белая полоса для трех знаков: судьба готовит неожиданный поворот

Белая полоса для трех знаков: судьба готовит неожиданный поворот

Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

Почти 6-балльная магнитная буря накрыла Землю: прогноз геомагнитного шторма

РФ перебрасывает Ту-95МС: когда ракеты полетят по городам Украины

РФ перебрасывает Ту-95МС: когда ракеты полетят по городам Украины

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Последние новости

00:48

Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

00:10

В Киеве раздаются громкие взрывы: РФ атакует столицу баллистикой и "Цирконами"

19 августа, среда
23:58

Зеленые помидоры покраснеют быстрее: старый метод, до сих пор работающий.Видео

23:15

Раскрыт баснословный гонорар Тома Холланда за новый фильм о Человеке-пауке

22:47

Четыре даты рождения наделяют особой интуицией: они "читают" людей

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
22:34

Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

22:34

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

22:16

РФ уже подняла в небо Ту-160: украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги

22:06

Популярная украинская певица беременна в третий раз: что известно

Реклама
22:05

"Слов на ветер не бросает": Зеленский сказал, чего ждет от Хмары

21:54

В 60 лет принимают за сестру дочери: бабушка раскрыла секрет молодости

21:26

Масло после жарки можно не выливать: как быстро очистить его от осадкаВидео

20:58

В российско-украинской войне начинается битва за космос: Forbes раскрыл детали

20:56

Зачем распылять уксус на простыни перед сном: что изменится за ночь

20:33

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

20:12

Сколько нужно зарабатывать, чтобы выжить: цена места в современном бункере

19:56

Верховная Рада может переехать в более безопасное место: депутат раскрыл детали

19:38

Топливо в Украине больше не будет дешеветь: что будет с ценами на АЗС

19:10

Зачистка перед фарсом: почему Кремль блокирует любые разговоры о миремнение

19:08

Душевая кабинка заблестит без химии: что делать сразу после купания

Реклама
18:55

"Я ваш брат": Ричард Гир записал обращение к украинцамВидео

18:48

Украину накроет погодный контраст: где ждать гроз, а где - +34 градуса

18:46

Закрытая актриса Сандра Буллок показала редкие фото детей

18:07

РФ ударила по зданию полиции в Житомире: есть погибшие и десятки пострадавшихФото

17:58

"Защищал Донецкое направление": на фронте погиб известный актер

17:53

Кошка вернулась к хозяйке спустя 10 лет и сотворила настоящее чудо

17:38

"Впервые столкнулся с ужасом": Киркоров в Сочи завыл из-за украинских дронов

17:34

Украинская эксперт по бровям Екатерина Сафронова представила авторскую методику психоэстетической гармонизации лица

17:16

Не нужно ждать весны: основные правила пересадки пионов в августе для пышных бутонов

17:12

От варенья до грибов: сколько на самом деле можно хранить консервациюВидео

17:01

Микроволновка засияет за считанные минуты: простая смесь растворяет жирВидео

17:01

Деньги, перемены или хлопоты: что символизирует сон о беременности

16:48

Основная угроза - для Киева и области: россияне готовы нанести очередной удар

16:37

На месте прилета много раненых: Житомир под массированной атакой реактивных дронов

16:27

Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

16:25

Где и как собирать грибы в августе: эксперт поделился эффективными способами

16:19

Хмара назвал приоритеты Минобороны: что изменится на фронте и в мобилизации

16:19

Белла, Макс или Коко: какие имена для собак остаются популярными уже много лет

16:17

О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

16:13

Почему 20 августа нужно избегать конфликтов: какой церковный праздник

Реклама
15:40

Доллар обвалился, а евро стремительно взлетел вверх: новый курс валют на 20 августа

15:38

Опасно для людей: женщина нашла в подвале "сокровища" своего прадедаВидео

15:29

Шанс на успех: пять знаков зодиака, которым повезет в конце августа

15:06

Новые и редкие имена: как украинцы называют детей во время войны

15:04

Рада одобрила новые назначения: кто стал министром обороны и главой МИД

15:00

Зачем заворачивать деньги в фольгу: необычный лайфхак решает распространенную проблему

14:40

У группы Green Grey еще одна трагедия: Мурик просит о помощи

14:40

"Кладбище для вкуса": почему нельзя класть помидоры в холодильник

14:20

Тест на профессию по типу личности: как найти самую подходящую работу

13:56

Украинцам советуют избегать слова "кошелек": как правильно называть аксессуар для денег

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять