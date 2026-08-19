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"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

Алена Кюпели
19 августа 2026, 22:34
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Мать умершей актрисы заговорила о том, кто был рядом с ней.
Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

  • Что заявила мать актрисы
  • Про кого она рассказала

Мать умершей актрисы Хайден Панеттьери, Лесли Фогель, нарушила молчание по поводу трагической смерти актрисы в возрасте 36 лет.

"Я думаю, что Хейден была невероятно талантливым человеком во многих областях", - сказала Фогель в интервью NBC News. "И я думаю, что молодые люди, выросшие в индустрии развлечений, - это борьба, это очень сложная индустрия, и для них не редкость, к сожалению, сбиться с пути".

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Скорбящая мать, которая сама была актрисой мыльных опер, также раскритиковала бойфренда своей дочери, Брайана Хикерсона, с которым у нее были отношения в момент смерти.

Хайден Панеттьери - причина смерти
Хайден Панеттьери не дожила до дня рождения несколько дней / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

"Этот человек в ее жизни, от которого мы пытались избавиться довольно долгое время, был с ней в момент ее смерти", - добавила Фогель, - "и это был Брайан Хикерсон".

Фогель сообщила изданию, что у нее очень мало информации о продолжающемся расследовании трагической смерти актрисы, но она планирует поговорить с детективом.

Согласно аудиозаписи звонка в службу 911, Панеттьери была найдена мертвой в элитном жилом комплексе в Гринвилле, Южная Каролина, 16 августа после, предположительно, "передозировки".

Хайден Панеттьери с собакой
Хайден Панеттьери ушла очень рано / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

В тот же день отец Хейден, Скип Панеттьери, подтвердил "трагическую смерть" с "глубочайшей скорбью".

Полицейский отчет, полученный Page Six во вторник, показал, что Панеттьери, которая в последние месяцы боролась с "серьезными проблемами со здоровьем", принимала "пакет с лекарствами" на момент смерти. Виды лекарств были удалены из отчета.

В отчете также сообщается, что Брайан и его брат, Зак Хикерсон, находились с Панеттьери в момент ее смерти. Согласно отчету, Брайан "не проявлял эмоций" до тех пор, пока Панеттьери не была официально объявлена ​​мертвой.

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О персоне: Хайден Панетьерри

Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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