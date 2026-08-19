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Душевая кабинка заблестит без химии: что делать сразу после купания

Константин Пономарев
19 августа 2026, 19:08
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Поддерживать чистоту душевой кабины можно без долгого оттирания. Несколько действий после купания защитят стекло, плитку и швы от налета.
Как поддерживать душевую кабину в чистоте
Как поддерживать душевую кабину в чистоте / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какая 30-секундная привычка избавит душевую от налета
  • Почему плесень появляется даже при регулярной уборке
  • Что поможет сохранить стекло и межплиточные швы чистыми

Душевая кабина быстро покрывается мыльным налетом, известковыми разводами и пятнами. Однако несколько ежедневных действий помогут надолго сохранить ее чистой без утомительного оттирания межплиточных швов.

Главным правилом является не позволять влаге и загрязнениям накапливаться. Если уделять уборке около минуты после каждого душа, необходимость в частой генеральной чистке может отпасть. Об этом пишет Real Simple.

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Ополаскивайте стены после душа

Сразу после водных процедур следует промыть стены и дверцы кабины чистой водой. Удобнее всего использовать ручную душевую лейку, установив достаточно сильный напор.

Ополаскивайте стены после душа
Ополаскивайте стены после душа / Фото: скриншот с Youtube

Вода поможет удалить волосы, остатки косметических средств и часть мыльной пены до того, как они высохнут и превратятся в стойкий налет.

Удаляйте воду скребком

Чем быстрее высохнет душевая кабина, тем меньше риск появления плесени. После ополаскивания достаточно провести резиновым скребком по стенам, стеклу и дверцам.

Удаляйте воду скребком
Удаляйте воду скребком / Фото: скриншот с Youtube

Эта процедура занимает около 30 секунд, но заметно сокращает количество разводов. Особое внимание стоит уделять углам и межплиточным швам, где влага задерживается дольше всего.

Используйте ежедневный спрей

Поддерживать чистоту поможет средство для ежедневного ухода за душевой кабиной. Его наносят после водных процедур, чтобы растворить свежий мыльный налет и не дать ему затвердеть.

Используйте ежедневный спрей
Используйте ежедневный спрей / Фото: скриншот с Youtube

Перед применением необходимо изучить инструкцию и проверить, подходит ли состав для плитки, стекла, натурального камня и металлических деталей. Разные чистящие средства нельзя смешивать между собой.

Регулярно проветривайте ванную

После душа дверь кабины или занавеску лучше оставлять открытой. Это обеспечит циркуляцию воздуха и ускорит высыхание поверхностей.

Если в ванной есть окно, его можно ненадолго открыть при подходящей погоде. В помещении без окна следует включить вытяжной вентилятор и оставить его работать еще некоторое время после душа.

Удаляйте пятна сразу после появления

Небольшие загрязнения гораздо легче убрать, пока они не успели засохнуть. Заметив пятно на стене, стекле или занавеске, стоит сразу протереть его влажной губкой либо салфеткой.

Удаляйте пятна сразу после появления
Удаляйте пятна сразу после появления / Фото: скриншот с Youtube

Для устойчивых загрязнений можно использовать меламиновую губку, предварительно испытав ее на незаметном участке. Она обладает абразивным действием и способна повредить некоторые покрытия.

Защитите стекло от разводов

В домах с жесткой водой на душевых дверцах быстро образуются белесые минеральные отложения. Снизить их количество помогают водоотталкивающие составы, предназначенные для стеклянных поверхностей.

Перед нанесением важно убедиться, что средство разрешено использовать внутри душевой кабины. Обработанную поверхность также необходимо регулярно протирать скребком.

Следите за состоянием душевой лейки

Налет способен скапливаться не только на стенах, но и внутри душевой лейки. Со временем он забивает отверстия, снижает напор воды и создает благоприятную среду для загрязнений.

Следите за состоянием душевой лейки
Следите за состоянием душевой лейки / Фото: скриншот с Youtube

Лейку рекомендуется периодически разбирать и очищать согласно инструкции производителя. Особенно часто это приходится делать в регионах с жесткой водой.

Ранее Главред писал о том, что пригоревшие пятна и накипь на утюге исчезнут без следа. Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

Также сообщалось о том, зачем класть лавровый лист в холодильник. Простой домашний способ поможет избавиться от неприятного запаха.

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Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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