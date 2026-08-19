Путин упомянул 'СВО' и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Диктатор поручил регионам заранее решить, куда разместить участников войны против Украины.

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Путин уже готовится к возвращению военных / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Кратко:

Путин призвал заранее готовиться к возвращению оккупантов

Он сделал акцент на трудоустройстве большого количества людей

Сроки окончания войны остались не озвученными

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно призвал заранее готовиться к возвращению военных с войны России против Украины. В частности, он заговорил о необходимости помочь им с трудоустройством. Его заявление цитируют россСМИ.

В частности, Путин заговорил о возвращении оккупантов из зоны так называемой "СВО". Он призвал регионы заранее готовиться к этому, поскольку, мол, военных вернется "много".

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"Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого столкновения после окончания "специальной военной операции". Много людей, их нужно трудоустроить", - сказал диктатор.

По его словам, оккупанты будут возвращаться с "здоровыми амбициями", поэтому "серьезную работу" стоит начать заранее.

В то же время пока слова российского диктатора не дают понять, когда именно закончится война.

Продолжит ли Путин войну

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский отмечал, что российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, продолжит войну против Украины, несмотря на проблемы в экономике РФ, ситуацию на фронте и удары украинских военных по территории России.

По его словам, личные интересы Путина не обязательно совпадают с интересами России.

"Интерес Путина заключается в том, чтобы продолжать войну независимо от того, выиграет ли Россия ее или проиграет. Потому что прекращение войны ставит перед Путиным такие проблемы, которые он, возможно, не сможет решить", - пояснил он.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, издание Financial Times писало, что председатель Комиссии по изобразительным искусствам США Родни Мимс Кук-младший во время июньской поездки в Санкт-Петербург провел закрытые встречи с представителями Кремля. В США надеялись, что нетипичный посланник, вроде Кука, сможет вывести из дипломатического тупика ситуацию вокруг войны России против Украины.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий убежден, что страна-агрессор Россия не намерена прекращать войну в Украине до конца 2026 года.

Хотя Путин хочет продолжать войну против Украины, внутри страны-агрессора России поддержки таких намерений почти не осталось. Доля россиян, негативно оценивающих политическую обстановку в своей стране, выросла до 70%.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский - российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто выступает в СМИ с аналитическими материалами, разоблачающими методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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