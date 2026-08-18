Представитель США провел тайную встречу в России по поводу войны в Украине - СМИ

Официально Белый дом и сам чиновник воздерживаются от комментариев по поводу визита.

https://glavred.info/war/predstavitel-ssha-provel-taynuyu-vstrechu-v-rossii-po-povodu-voyny-v-ukraine-smi-10789367.html Ссылка скопирована

В России, вероятно, состоялись важные переговоры / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

Главное:

Родни Мимс Кук-младший мог провести встречу с представителями Кремля

В США, вероятно, надеялись вывести вопрос о мире в Украине из тупика

Американский представитель публично не подтвердил участие в переговорах

Председатель Комиссии по изобразительным искусствам США Родни Мимс Кук-младший во время июньской поездки в Санкт-Петербург провел закрытые встречи с представителями Кремля.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. При этом ни Белый дом, ни сам Кук не подтверждали, что чиновник выполнял конкретную дипломатическую миссию.

видео дня

Собеседники СМИ заявили, что перед поездкой на Петербургский международный экономический форум Кук получил дипломатический паспорт, прошел подробные брифинги и имел дипломатическую охрану.

Один из источников утверждает, что среди его визави в стране-агрессоре России был Антон Кобяков - старший помощник кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

На что рассчитывал Вашингтон

По данным двух собеседников издания, в США надеялись, что нетипичный посланник, такой как Кук, сможет вывести из дипломатического тупика ситуацию вокруг войны России против Украины.

Как сам чиновник прокомментировал поездку

Публично чиновник описывал поездку как культурную и говорил о своей симпатии к российскому искусству.

Комментировать встречи с российскими чиновниками он отказался, а также не стал объяснять, обращался ли к нему с такой просьбой американский лидер Дональд Трамп, и не сказал, планирует ли он снова лететь в Россию в ближайшее время.

"Есть много запросов. Мы сейчас над этим работаем", - ответил Кук на вопросы журналистов.

Почему Кремль отказывается от переговоров - мнение аналитиков

Главред писал , что, по данным аналитиков ISW, кремлевские чиновники продолжают заявлять о нежелании России участвовать в каких-либо содержательных мирных переговорах, которые соответствовали бы их требованиям о капитуляции Украины.

А всё потому, что Кремль удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы накануне выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по данным ГУР, Россия не намерена прекращать войну в Украине до конца 2026 года. На фронте отсутствуют какие-либо признаки готовности Москвы к прекращению огня.

Ранее стало известно, что пока Украина передает США новые предложения по ПВО и предлагает Москве прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море, в Кремле заявляют о готовности лишь к американо-российским встречам и категорически отвергают идею прекращения огня.

Накануне Сергей Лавров заявил, что Кремль не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта и российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред