Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших

Анна Ярославская
18 августа 2026, 11:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент рассказал о последствиях утреннего удара по Харьковской области и ответе, который готовит Украина.
Удар по Печенегам
Удар по Печенегам - в Харьковской области погибли десять человек / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • РФ ударила по перекрестку в Печенегах на Харьковщине
  • Погибли не менее десяти человек, есть раненые
  • Президент пообещал ответ на российский удар
  • Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию

Россия утром 18 августа нанесла удар по людному перекрестку в Печенегах на Харьковщине, в результате погибли не менее десяти человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Удар пришелся на место, где расположены почта и магазины, а вокруг - только жилые дома. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

видео дня

"Много людей ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Зеленский.

Спасатели уже ликвидировали пожар, возникший после удара. На месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы, а все обстоятельства трагедии еще выясняются.

Реакция власти

Президент подчеркнул намерение Украины отреагировать на этот обстрел.

"Обязательно ответим на этот российский удар", - отметил Зеленский.

Он добавил, что не менее важно, чтобы партнеры дополняли справедливые кинетические ответы Украины собственными шагами давления на Россию и поддержки нашего государства.

  • Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия
    Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия Фото: ГСЧС
  • Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия
    Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия Фото: ГСЧС
  • Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия
    Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия Фото: ГСЧС
  • Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия
    Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия Фото: ГСЧС
  • Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия
    Россияне нанесли ракетный удар по Печенегам - последствия Фото: ГСЧС

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, Поздно вечером в воскресенье, 16 августа, российская оокупационная армия массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.

15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар.

В Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии в ночь на 15 августа погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет.

13 августа российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар.

В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов возник пожар в "Эпицентре". Кроме того, 1200 потребителей остались без света.

В ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

В ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда Рф запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атакует ли РФ Украину 24 августа: прогноз

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может использовать День независимости для нового массированного удара.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел - и все", - пояснил Костенко в комментарии 24 Каналу.

В то же время он убежден, что глава Кремля традиционно привязывает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.

Другие новости:

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский Харьковская область новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших

РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших

11:12Война
"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

11:11Война
Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

10:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с

Опытные хозяйки поливают губку уксусом перед мытьем посуды: зачем

Опытные хозяйки поливают губку уксусом перед мытьем посуды: зачем

Последние новости

12:17

Китайский гороскоп на завтра, 19 августа: Драконам - доверие, Кроликам - простота

12:12

Неожиданная правда: что происходит в киевском метро после закрытия станцийВидео

12:08

Как убрать за холодильником за две минуты, не двигая его: простой трюк

11:48

Что делать с пылесосом, если он плохо всасывает пыль и грязь — лайфхак

11:43

"Они выросли, изменились": Тарас Тополя встретился с детьми после долгой разлуки

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
11:12

РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибшихФото

11:11

"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

11:08

Кто "выкопал" Чёрное море: историк рассказал правдивую историю образования водоёма

10:54

"Ушла слишком рано": Кличко сделал официальное заявление о смерти Панеттьери

Реклама
10:53

Кому выгодны прогнозы о стремительном подорожании украинской земли - СМИ

10:52

Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

10:39

Советовали сдаться: три знака докажут всем свою правоту и заберут куш

10:23

Ракета убила 10 человек, есть много раненых: Россия атаковала Харьковскую область

10:04

Оставалось 5 лет жизни: Хайден Панеттьери боролась с тяжелой болезнью

10:01

РФ может усилить удары по Украине: в ISW назвали области, которые под угрозой

10:00

Как почистить кожаную сумку дома и не испортить её: названы главные ошибкиВидео

09:58

РФ может пойти в наступление на Киевщину и Черниговщину: в ГУР назвали сроки

09:20

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

08:55

Заправка для борща в банках: лучший рецепт заготовки на зиму

08:45

Черная зима без света и тепла: Золотарев дал неутешительный прогнозмнение

Реклама
08:42

ВСУ получили секретное преимущество и бьют по целям через 15 минут после обнаружения - NYT

08:25

Окончание войны до конца года: в ГУР оценили, согласится ли РФ на мир с Украиной

07:56

Затяжная магнитная буря красного уровня охватила Землю: прогноз шторма G2

07:39

Впервые за 11 лет Си Цзиньпин встретится в США с Трампом - Politico

07:09

Дроны атаковали Москву: закрыты аэропорты, горит склад Ozon, видны клубы черного дымаВидео

05:55

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

05:34

Гороскоп на завтра, 19 августа: Близнецам — неожиданность, Ракам — успех

05:11

"Строк" или "срок": какое из слов многие люди ошибочно считают украинским

04:30

Четыре знака зодиака вырвутся из плена одиночества: кого ждет новый этап

04:04

Выражение "вагон и маленькая тележка": чем заменить популярный суржик

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

03:30

Цветы вместо удобрений: какие растения сами обогатят грунт азотом и органикойВидео

02:20

Марс ошеломил ученых: найдены возможные свидетельства древнего водоема

01:20

Конец ударов баллистикой: в ОП назвали условие завершения активной фазы войны

00:24

Варить на воде больше не нужно: раскрыт идеальный способ приготовления рисаВидео

17 августа, понедельник
23:40

Доллар может резко рвануть вверх: эксперт раскрыл сроки и новый курс

22:57

Новая эскалация: СМИ о выходе войны между РФ и Украиной на "тотальный" уровень

22:54

Старая ванна прослужит еще не один год: как самостоятельно восстановить ее покрытие

22:32

Первый весенний урожай: перечень овощей, которые стоит посеять осенью

22:22

Тарифы на коммуналку могут пересмотреть: когда украинцев ожидают новые платежки

Реклама
22:08

Духовка будет сиять как новая: хитрость поможет избавиться даже от старого жираВидео

22:03

Зачем брать с собой в отпуск обычный шарик: простой лайфхак

21:51

Украинцев призвали не выбрасывать маленькие пакетики из коробок с обувью: в чем причина

21:34

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

21:16

Школьная головоломка со спичками, которая легко запутает даже взрослыхВидео

21:08

Время на их стороне: назвали даты рождения людей, которые становятся мудрее

21:06

Десятки россиян сдались в плен: в ССО раскрыли детали зачистки на югеВидео

21:05

Более 1,5 млн обращений от ТЦК: Нацполиция раскрыла масштаб розыска мужчин в Украине

20:16

Родителей предупреждают: без какой-то справки ребёнка не пустят в школу

20:11

Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ: кто занял должность

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять