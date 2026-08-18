РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших

Кратко:
- РФ ударила по перекрестку в Печенегах на Харьковщине
- Погибли не менее десяти человек, есть раненые
- Президент пообещал ответ на российский удар
- Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию
Россия утром 18 августа нанесла удар по людному перекрестку в Печенегах на Харьковщине, в результате погибли не менее десяти человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Удар пришелся на место, где расположены почта и магазины, а вокруг - только жилые дома. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Много людей ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Зеленский.
Спасатели уже ликвидировали пожар, возникший после удара. На месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы, а все обстоятельства трагедии еще выясняются.
Реакция власти
Президент подчеркнул намерение Украины отреагировать на этот обстрел.
"Обязательно ответим на этот российский удар", - отметил Зеленский.
Он добавил, что не менее важно, чтобы партнеры дополняли справедливые кинетические ответы Украины собственными шагами давления на Россию и поддержки нашего государства.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, Поздно вечером в воскресенье, 16 августа, российская оокупационная армия массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.
15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар.
В Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии в ночь на 15 августа погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет.
13 августа российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар.
В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов возник пожар в "Эпицентре". Кроме того, 1200 потребителей остались без света.
В ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.
В ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.
Атакует ли РФ Украину 24 августа: прогноз
Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может использовать День независимости для нового массированного удара.
По его словам, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.
"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел - и все", - пояснил Костенко в комментарии 24 Каналу.
В то же время он убежден, что глава Кремля традиционно привязывает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.
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О персоне: Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
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