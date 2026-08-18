РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших

Президент рассказал о последствиях утреннего удара по Харьковской области и ответе, который готовит Украина.

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Удар по Печенегам - в Харьковской области погибли десять человек / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

РФ ударила по перекрестку в Печенегах на Харьковщине

Погибли не менее десяти человек, есть раненые

Президент пообещал ответ на российский удар

Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию

Россия утром 18 августа нанесла удар по людному перекрестку в Печенегах на Харьковщине, в результате погибли не менее десяти человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Удар пришелся на место, где расположены почта и магазины, а вокруг - только жилые дома. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

видео дня

"Много людей ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Зеленский.

Спасатели уже ликвидировали пожар, возникший после удара. На месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы, а все обстоятельства трагедии еще выясняются.

Реакция власти

Президент подчеркнул намерение Украины отреагировать на этот обстрел.

"Обязательно ответим на этот российский удар", - отметил Зеленский.

Он добавил, что не менее важно, чтобы партнеры дополняли справедливые кинетические ответы Украины собственными шагами давления на Россию и поддержки нашего государства.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, Поздно вечером в воскресенье, 16 августа, российская оокупационная армия массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.

15 августа, российская оккупационная армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками - под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр". Там вспыхнул пожар.

В Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии в ночь на 15 августа погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет.

13 августа российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар.

В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов возник пожар в "Эпицентре". Кроме того, 1200 потребителей остались без света.

В ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

В ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.

Откуда Рф запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атакует ли РФ Украину 24 августа: прогноз

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может использовать День независимости для нового массированного удара.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел - и все", - пояснил Костенко в комментарии 24 Каналу.

В то же время он убежден, что глава Кремля традиционно привязывает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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